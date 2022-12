Seit der WM 1986 war Béla Réthy bei jedem großen Fußball-Turnier dabei, heute ist er letztmals im Einsatz. Selbst seine Kritiker müssen zugeben: Langweilig wurde es mit ihm nie.

Es gibt diese Personen im Fußball-Geschäft, die kommen selten gut weg. Wann hört man schon einmal jemanden sagen: "Der Schiedsrichter bei dem Spiel heute war mal richtig gut!" Eine andere Gruppe, die häufig polarisiert: Fußball-Kommentatoren.

Béla Réthy kann ein Liedchen davon singen, ist er doch der renommierteste der noch aktiven Spielbegleiter. Noch. Nach über 380 Einsätzen legt er nach dem WM-Halbfinale am heutigen Mittwoch zwischen Frankreich und Marokko (20 Uhr, LIVE! bei kicker) das Mikrofon beiseite. Ciao, Béla! Ein Glück, sagen die einen - ein Drama die anderen.

Der Kosmopolit mit der sonoren Stimme, der am Tag seines letzten Einsatzes seinen 66. Geburtstag feiert, weiß, dass er nicht überall gut ankommt. Ist auch nicht so schlimm für ihn, man kann es eben nicht jedem recht machen. Was ihn aber ärgert, ist die Kritik unterhalb der Gürtellinie, vor allem auf Social Media: "Das ist unzumutbar für die ganze Gesellschaft, nicht nur für Fußball-Reporter", sagte die ZDF-Ikone in einem SID-Interview. "Ich versuche das ehrlich gesagt weitgehend zu ignorieren." Im "Stern" formulierte er es noch ein bisschen Réthy-esker: "Da schwingen sich Menschen, die den eigenen Briefkasten nicht finden, zu Richtern auf. Ich lese das nicht. Ich verbringe meine Freizeit nicht auf der Mülldeponie."

Nikotin auf Vorrat und zwei Tüten Chips

Wie er einen typischen Arbeitstag verbringt, hat der "Stern" kürzlich auf amüsante Weise geschildert. Réthy bei der WM in Katar wenige Stunden vor Spielbeginn, wie er von Flipflops in Vans schlüpft. Wie er - ganz Old Style - eine Karteikarte für das Spiel zurechtschneidet. Réthy beim Dauerrauchen, um den Nikotinpegel hochzuhalten, in katarischen Stadien sind seine geliebten Glimmstengel schließlich verboten. Réthy im freundschaftlichen Plausch mit Cafu und Bixente Lizarazu. Réthy, wie er auf seinem Kommentatorenplatz ankommt, wo zwei Tüten Chips auf ihn warten. So hat er es sich gewünscht.

"Als Kollege und Mensch ist er unerreicht, unser Béla", sagt sein Kollege Oliver Schmidt über ihn. Seine Kontakte knüpfte Réthy, der als Jungjournalist sechs Jahre lang als Taxifahrer arbeitete, gerne an den Hotelbars, dort lernte er auch Pelé kennen. Marcel Reif, der Réthy neben Rolf Kramer, Eberhard Figgemeier, Dieter Kürten und Günter-Peter Ploog laut eigener Aussage am meisten beeinflusst hat, wirkte mit zunehmender Popularität auf viele überheblich, besserwisserisch, überempört, als sei ihm der Erfolg zu Kopf gestiegen. Réthy hat sich über die Jahrzehnte kaum verändert.

Nur das mit den Verwechslungen, das sei mit den Jahren schon "ärger" geworden. Bei der EM 2008 wollte er mal Jupp Derwall auf der Tribüne erkannt haben. Der ehemalige Bundestrainer war allerdings im Jahr zuvor gestorben. "Das ist der König von Spanien", sagte Réthy bei einem Champions-League-Endspiel in Madrid. Nach einem deutlichen Hinweis aufs Ohr sagte er: "Tut mir leid, das ist doch nicht der König von Spanien." Im "SZ"-Interview verteidigte er sich. Es sei auch "sauschwer zu erkennen, der hat ja nie eine Krone auf".

Fehlerfrei war Réthy wahrlich nicht. "Da sehen wir den französischen Filmstar Jean-Paul Belmondo neben ..." - Pause - "kenn ich nicht." Seine Schwächen brachten besonders Pedanten auf die Palme. Doch er hat eben auch sehr viele Stärken.

Eriksens Kollaps war der "beklemmendste Moment"

Da wäre zum einen sein feines Gefühl für Sprache, das mit seiner Vita zusammenhängt. Geboren ist Réthy in Wien, seine Familie stammt aus Ungarn, nach dem Volksaufstand 1956 kam es zur Flucht. Er wuchs in Sao Paulo auf, ehe er im Alter von zwölf Jahren mit seiner Familie aus Brasilien nach Deutschland zog. Kein Wort Deutsch hat er bis dahin gesprochen. "Die Zeit war die Hölle", sagte er dem "Spiegel". Erst am Gymnasium lernte er die Sprache, inzwischen beherrscht er mit Englisch, Ungarisch, Portugiesisch, Französisch und Spanisch deren sechs. Dass er sich als Nicht-Muttersprachler in einem derartigen Tätigkeitsfeld bewährt hat, darauf ist er stolz.

Er ist zudem ein Kommentator mit Gespür. Als Christian Eriksen bei der EURO im vergangenen Jahr zusammenbrach, war Réthy mal wieder am Mikrofon. Es sei "mit großem Abstand" der beklemmendste Moment seiner Karriere gewesen. "Es war unheimlich schwierig, das Geschehene in Worte zu fassen", sagte er. Also ließ er es weitgehend sein - und schwieg. "Ich wollte auf keinen Fall über etwas spekulieren. Die Informationen, die wir von Quellen bekommen haben, wurden noch 20-mal verifiziert. Und dann ist manchmal das Schweigen genau das Richtige."

Wir haben jetzt das Bild vom Schweizer Fernsehen übernommen. Dadurch sieht das Spiel der Deutschen aber auch nicht besser aus. Béla Réthy bei der EM 2008

Als eine Nation an Réthys Lippen hing: Public Viewing bei der EM 2008. imago sportfotodienst

Réthy besitzt zudem eine Eigenschaft, die auch einen Reif oder einen Wolff-Christoph Fuß zu Großen ihrer Zunft werden ließ: Humor. "Das da vorn, was aussieht wie eine Klobürste, ist Valderrama", witzelte er mal über den Kolumbianer mit der Ringellockenmähne. Für ihn inzwischen ein "Ausrutscher", für den er heute "ausgestopft" werden würde. "Auch für ihn ist der Ernst des Lebens zurückgekehrt - seit einigen Wochen ist Werner Lorant sein Trainer", bemitleidete er Israels Stürmer Haim Revivo. Oder: "Irland verteidigt mit einer Fünferkette, davor noch eine Fünferkette. Und dazwischen versucht Walters, den Ball zu erobern."

Bei der EM 2008, als er sich wegen eines Bildausfalls beim Halbfinale zwischen Deutschland und der Türkei kurzzeitig als Radio-Kommentator versuchen musste (natürlich polarisierte er auch hier die Massen), sagte er später: "Wir haben jetzt das Bild vom Schweizer Fernsehen übernommen. Dadurch sieht das Spiel der Deutschen aber auch nicht besser aus." Oder in seinem typischen Stakkato-Stil: "Jonas Eriksson, der Schiedsrichter. Multimillionär. Also käuflich ist er nicht." Herrlich auch: "Valerij Lobanowski hat sich bewegt. Wir schreiben die 14. Spielminute." Klar müsse man auch Taktik transportieren, aber Fußball sei "Unterhaltung und Dramaturgie, kein Universitätsseminar", sagt Réthy.

Manchmal war Réthy allerdings auch unfreiwillig komisch. Ein paar Beispiele gefällig?

"Durch Bierhoffs Einwechslung hat sich nichts geändert. Im Gegenteil."

"Der Oberarm gehört zur Hand."

"Ziege ist da umgeknickt. Scheint sich um eine Schulterverletzung zu handeln."

"Irland hat eine keltische Harfe im Wappen. Das haben nicht viele Länder."

"Bierhoff - kann sich durchsetzeeen"

Doch Réthys größtes Pfund war diese Begeisterung, die er in die Wohnzimmer zu transportieren vermochte. Wenn er mit seiner verrauchten Reibeisenstimme die Spannung mit den für ihn so typischen abgehackten Kommentaren aufbaute und dadurch unvergessene Momente erschuf. So auch im EM-Finale 1996: "Helmer. Mittelfeld wird ignoriert. Lange Bälle nach vorne - Klinsmann. Bierhoff, ganz nah bei ihm Kadlec. Bierhoff - kann sich durchsetzeeen! Koubaaa! Und: Deutschland ist Europameister!" Wer hat's nicht noch im Ohr.

ZDF-Urgestein: Béla Réthy 1994. imago sportfotodienst

Es war eben auch jenes verbale Donnergrollen, das Réthy ein Alleinstellungsmerkmal verlieh. Als er im März 2019 Leon Goretzka interviewte, sagte der Bayern-Spieler: "Sorry, noch mal bitte. Ich war ehrlich gesagt abgelenkt von Ihrer Stimme, weil ich die von den Länderspielen als kleiner Junge kenne."

Seit der WM 1986 war diese markante Stimme zu hören, drei WM-Endspiele (2002, 2010, 2018) und drei EM-Finals (1996, 2004, 2012) hat sie begleitet, genauso wie das legendäre WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien (7:1). "Das war gar nicht so leicht zu kommentieren", sagte Réthy. So ein Spiel lebe ja von Dramatik, seinem "Fachgebiet" sozusagen. Stattdessen habe er eine Stunde lang den Finaleinzug einleiten müssen.

"Béla - Béla! Nicht so Zeug fragen"

Ciao, Béla, heißt es nun. Für seinen letzten Auftritt wird sich Réthy nicht anders vorbereiten als sonst auch. "Mir hat nie jemand dazwischengefunkt, und mir wird auch im letzten Spiel am Mittwoch niemand dazwischenfunken", sagte er.

2013 interviewte Réthy mal Jürgen Klopp. "Ich hatte den Eindruck, dass Sie gegen Spielende zweimal das Gefühl hatten, Lewandowski sei elfmeterreif gefoult worden?" Der damalige BVB-Trainer: "Béla - Béla! Nicht so Zeug fragen. Und nicht auf die Art."

Jaja, diese Art von Béla. Viele fanden Gefallen an ihr, einigen ging sie einfach nur auf die Nerven. Aber manchmal weiß man etwas ja auch erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist.