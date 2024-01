Churlinov steigt am Dienstag ins Training ein

Die Tests haben zwar ergeben, dass Darko Churlinov noch nicht ganz fit ist, trotzdem hat sich Schalke 04 für die Rückkehr des Offensivspielers entschieden. Die Verpflichtung ist nun offiziell, der Neue trainiert bereits am Dienstag mit.

Seit Anfang des Jahres ist Marc Wilmots Sportdirektor auf Schalke, nun vermeldet der Verein den ersten Zugang unter der Regie des 54-Jährigen - auch wenn schon viel länger an dem Transfer gearbeitet worden ist: Darko Churlinov kehrt zum FC Schalke 04 zurück, das hat der Klub am Dienstag offiziell verkündet.

"Darko passt exakt in das Profil, das wir auf einem schwierigen Transfermarkt gesucht haben", sagt Wilmots. Der 23-Jährige "spielt mutig, sucht das Eins-gegen-eins und wird uns so unberechenbarer machen".

Der Sportdirektor, 1997 als Profi mit den Königsblauen UEFA-Cup-Sieger und später als Trainer unter anderem beim belgischen, ivorischen und iranischen Verband als Nationalcoach angestellt, gerät regelrecht ins Schwärmen. Wilmots habe "noch nie einen Spieler erlebt, der so motiviert" sei. Einer, der "so auf seine Herausforderung brennt". Wilmots ist sich sicher: "Er wird Team und Fans mitreißen." Davon habe sich der Manager "in den persönlichen Gesprächen mit Darko überzeugen" können.

"Vielseitigkeit" und "kreative Lösungen"

Trainer Karel Geraerts erhofft sich von der Verpflichtung, dass Churlinovs "Vielseitigkeit" sowie sein Hang zu "kreativen Lösungen" das Schalker Spiel aufpeppen, Geraerts spricht von "neuen Optionen". Er habe im Vorfeld "ausführlich" mit Vincent Kompany, Trainer des FC Burnley, "über Darkos körperliche Verfassung gesprochen", verrät Geraerts. "Er hat mir aus Trainer-Perspektive bestätigt, dass Darko in den vergangenen drei Monaten voll mit dem Team trainiert und für die Reserve gespielt hat". Laut Geraerts haben "unsere Tests die ersten positiven Eindrücke bestätigt".

Churlinov wird sie nun auch auf dem Platz bestätigen müssen - bereits am Dienstagvormittag wird der Offensivspieler erstmals mit der Mannschaft trainieren. Schon am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen seinen früheren S04-Trainer Dimitrios Grammozis könnte Churlinov im Kader der Königsblauen stehen.

Aktuell bei "85 Prozent"

Lust auf die Aufgabe und gute Laune bringt Churlinov unbestritten mit, die große Frage bleibt aber, wie schnell er wirklich bei einer 100-prozentigen Leistungsfähigkeit angelangt sein wird. Aktuell spricht Wilmots von "85 Prozent" - viel Zeit bleibt Churlinov, der 2022 zum Aufstiegsteam der Gelsenkirchener zählte, im ersten Schritt nicht mehr: Der Angreifer mit sehr wenig Spielpraxis ist erst einmal nur bis zum Sommer vom FC Burnley ausgeliehen. Der Plan ist, ihn im Sommer dank einer Kaufoption für rund 2,5 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Je schneller Churlinov den Zweitligisten nun tatsächlich voranbringen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wirtschaftlich angeschlagene Verein die für seine Verhältnisse doch recht hohe Kaufsumme auch investiert.