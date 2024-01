Der Spielrhythmus fehlt ihm seit Monaten, trotzdem glaubt Darko Churlinov: "Ich kann Schalke sofort helfen." Das sagte der Neuzugang am Dienstag nach seinem ersten Training - inklusive Extraschicht.

Er war der letzte Spieler, der am Dienstag bei eisigem Wind den Trainingsplatz auf dem Gelände des FC Schalke 04 verließ. Am Ende seiner ersten Einheit für die Königsblauen hatte es sich der Winterzugang nicht nehmen lassen, noch eine Extraschicht einzulegen. Es entwickelte sich ein Torschuss-Wettbewerb zwischen ihm und Yusuf Kabadayi - Darko Churlinov ging als strahlender Sieger, der seinen Triumph lautstark und gestenreich zelebrierte, aus dem Contest hervor.

Seine Torschüsse zeichnen sich immer noch durch eine hohe Präzision aus - dies hat der Nordmazedonier also nicht verlernt in den vergangenen Monaten, in denen er alles andere als glücklich wurde beim FC Burnley. Wenn Churlinov sagt, er wolle nicht über die Zeit beim aktuellen Vorletzten der Premier League sprechen, dann schwingt in seinen Worten die Enttäuschung darüber mit, dass es zwischen ihm und den Engländern offensichtlich nicht gepasst hat.

Seine sportliche Heimat wurde Burnley nie, diese findet er nun aber wieder auf Schalke. Der 23-Jährige gehörte zum Aufstiegskader 2022, damals mauserte er sich mit seiner fröhlich-unbekümmerten Art recht schnell zum Publikumsliebling. Nach der Leih-Saison musste er zum VfB Stuttgart zurück, der ihn für eine Sockelablöse in Höhe von 3,5 Millionen Euro teuer nach England verkaufte. Von dort kehrt Churlinov nun in den Pott zurück (Leihe bis Sommer, dann besteht für Schalke eine Kaufoption in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro).

"Ich liebe Schalke, das ist mein Verein"

Schalke und Churlinov? "Das passt als Paket einfach zusammen", sagte der Offensivspieler am Dienstag nach seiner ersten Trainingseinheit. "Ich fühle mich hier zu Hause." Der frühere Kölner und Stuttgarter habe "lange in Deutschland gelebt, aber bei Schalke habe ich mich am wohlsten gefühlt. Hier fühle ich mich zu Hause. Ich liebe Schalke, das ist mein Verein."

Der Spielrhythmus fehlt ihm, aber Churlinov glaubt daran, eine Soforthilfe sein zu können. Sein Vorteil ist, dass er den Verein gut kennt. Er sagt: "Ich kann Schalke sofort helfen." Er habe zuletzt für mehrere Monate zwar "nicht gespielt, aber immer trainiert". Er klingt ein wenig verärgert, wenn er konstatiert, bei Burnley "keine Chance bekommen" zu haben.

Es gibt nicht diese eine Position, die für ihn auf Schalke nun vorgesehen ist. Churlinov gilt als sehr flexibler Offensivspieler. "Erst einmal bleibt alles offen", sagt Churlinov. "Wir schauen, was die beste Option ist."

"Ich bin nicht der beste Defensivspieler"

So viel ist jedenfalls klar: Churlinov konzentriert sich stark auf die Offensive. "Ich bin nicht der beste Defensivspieler", sagt der 23-Jährige und lacht, um anzufügen, dass er hinten so gut mitarbeiten will, "wie ich kann". Trainer Karel Geraerts wird das gerne hören, denn möglicherweise wird Churlinov auf Positionen eingesetzt werden, auf denen die Rückwärtsbewegung elementar dazugehört.