Chronologie des Grauens: Der Absturz von GWD Minden

Zu Saisonbeginn zählt GWD Minden sich noch selbst zu den Favoriten und peilt die Rückkehr in die Handball-Bundesliga an. Jetzt kämpft der Club vor dem Krisen-Duell beim TuS Vinnhorst gegen den Abstieg in die 3. Liga. Wie konnte das passieren? Eine Chronologie der Krise.

Aaron Ziercke kämpft mit GWD Minden gegen den Abstieg in die dritte Liga. picture alliance / Eibner-Pressefoto