Christos Katzidis zum neuen FVM-Präsidenten gewählt

Christos Katzidis ist neuer Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM). Der 52-jährige Bonner wurde am Samstag beim ordentlichen Verbandstag als Nachfolger von DFB-Präsident Bernd Neuendorf einstimmig gewählt.

"Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen", sagt Katzidis im Anschluss an seine Wahl. "Ich möchte mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Fußballs am Mittelrhein weiter positiv gestalten", so der 52-jährige Bonner, der die Nachfolge von DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittelrhein antritt.

"Grundlage ist für mich ein enger Austausch mit unseren Mitgliedern in den Vereinen und eine kooperative Zusammenarbeit mit ihnen und den Fußballkreisen", erklärt der neue FVM-Präsident den Weg, den er künftig einschlagen will.

Fußball sei die Vereinssportart mit den meisten Mitgliedern in Deutschland. Fußballvereine seien eine elementare Säule der Gesellschaft, die es in allen Bereichen weiter zu stärken gilt.

Strategische und gesellschaftspolitische Schwerpunkte will der neue FVM-Präsident im Kinder- und Jugendfußball, den Rahmenbedingungen für das Ehrenamt und der Vereinsberatung sowie in der Förderung von Mädchen und Frauen im Fußball, im Bereich der Gewaltprävention, des Kinderschutzes und der sozialen Integration setzen.

"Wir müssen gemeinsam politischer werden und konkrete Maßnahmen einfordern, um die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen zu stärken", so der CDU-Landtagsabgeordnete.