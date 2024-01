Christophersen ignoriert Heubergers Ansage - doch Karaboué vergeigt es

Der letzte Pflichtspielsieg einer deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Frankreich liegt mittlerweile fast auf den Tag genau elf Jahre zurück. Ein Streifzug durchs Palau Sant Jordi.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Am Dienstagabend (20.30 Uhr) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr drittes und entscheidendes Vorrundenspiel bei der Heim-EM. Das Ticket für die Hauptrunde hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zwar schon gelöst, doch es geht gegen Frankreich um Punkte (und Tore) für die zweite Turnierphase.

Das 100. EM-Spiel der DHB-Auswahl soll etwas Besonderes werden. Und es muss gegen Olympiasieger Frankreich sogar etwas Besonderes werden. Denn der letzte Pflichtspielsieg einer deutschen Mannschaft gegen Les Experts liegt auf den Tag genau fast elf Jahre zurück.

Bei der Handball-WM 2013 steht das bereits fürs Achtelfinale qualifizierte DHB-Team zum Abschluss der Vorrunde vor dem größten Brocken. Im Palau Sant Jordi in Barcelona haben sich am 18. Januar insgesamt 7000 Zuschauer für den Handball-Klassiker gegen Frankreich angekündigt.

Auf der einen Seite das deutsche Team ohne große internationale Namen, auf der anderen die "goldene Generation" Frankreichs, die die beiden WM-Titel 2009 und 2011 gewonnen hatte - und die 2015 und 2017 holen sollte. Doch die deutsche Mannschaft verkauft sich extrem teuer und führt bis in die Schlussphase hinein.

Der überragende Nikola Karabatic ist bei den Franzosen Dreh- und Angelpunkt, holt zweieinhalb Minuten vor Schluss bei 29:31 aus Sicht des Favoriten noch einmal einen Siebenmeter heraus. Silvio Heinevetter winkt sofort ab, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sucht das Gespräch mit Karabatic. Den fälligen Siebenmeter übernimmt Samuel Honrubia, scheitert aber am überragenden Heinevetter - die zehnte Parade des deutschen Keepers.

Ein Fehlpass von Steffen Weinhold bringt die Franzosen aber beim gleichen Spielstand noch einmal in Ballbesitz. Karabatic will mit dem Kopf durch die Wand und eine Zeitstrafe provozieren. Die Schiedsrichter fallen nicht darauf herein, gestenreich moniert Heinevetter gar eine Schwalbe des Franzosen. Der antwortet sportlich, tankt sich Sekunden später durch und verkürzt mit seinem achten Treffer auf 30:31.

"Viva Colonia" in Barcelona - Heuberger hat eine Vorgabe

66 Sekunden sind noch auf der Uhr, doch das DHB-Team spielt die Uhr clever bis 21 Sekunden vor Schluss runter. Dann nimmt Bundestrainer Martin Heuberger seine Auszeit. In der Halle dröhnt "Viva Colonia" durch die Boxen, als Heuberger ansetzt. Er warnt eingangs vor Stürmerfouls provozierenden Franzosen.

Dann wird ein Schlachtplan entwickelt, dabei hört Heuberger auch auf einen Verbesserungsvorschlag aus dem Team. Die zentrale Aussage zum Schluss: "Uns reicht ein Punkt, wir geben den Ball aber nicht mehr her", stellt Heuberger unmissverständlich klar.

Die Schiedsrichter pfeifen das Spiel wieder an - und es scheint, als hätte Sven-Sören Christophersen die Auszeit gerade nicht mitbekommen. Er ignoriert Heubergers Ansage. Auch wenn der Arm der Unparteiischen Sekundenbruchteile vorher hochging, bringt Deutschlands Halblinker Frankreich 17 (!) Sekunden vor dem Ende wieder in Ballbesitz. Keeper Daouda Karaboué fängt den überhasteten Wurf sogar. Christophersen hätte sich womöglich festmachen lassen können, wichtige Sekunden von der Uhr nehmen.

Nun können Les Experts ausgleichen - oder sogar noch mehr. Doch Karaboué entscheidet sich für einen ebenso überhasteten Abwurf, der über Karabatic hinweg in deutsche Hände fliegt. Patrick Groetzki sichert den Ball und der Rechtsaußen ist es am Ende auch, der mit der Schlusssirene zum 32:30 vollendet.

Roggisch warnt - Am Ende jubelt Spanien

"Deutschland hat großartig gespielt", lobt hinterher sogar Karabatic. Frankreichs Nationaltrainer Claude Onesta sah ein "außerordentliches Spiel", fair gratuliert er einer "sehr guten" deutschen Mannschaft. "Wir hatten gegen Frankreich immer Antworten", bestätigt Heuberger. Kapitän Oliver Roggisch gibt dagegen unmittelbar den Mahner: "Wir dürfen jetzt nicht denken, dass wir die Besten sind. Das Turnier geht jetzt erst los."

Nach dem gewonnenen Achtelfinale gegen Mazedonien (28:23) endet es im Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien (24:28), der sich später zum zweiten Mal zum Weltmeister krönt. Frankreich fliegt ebenfalls in der Runde der letzten Acht raus, wird von einem überragenden Domagoj Duvnjak (neun Tore) bei starken Kroaten vorgeführt (30:23).

Frankreich - Deutschland 30:32 (16:16)

Frankreich: Karaboué, Omeyer - Karabatic 8, Abalo 6/3, Honrubia 3/1, Guigou 4/3, Barachet 2, Narcisse 2, Bosquet 2, Accambray 2, Sorhaindo 1, Fernandez, Dinart, N'Guessan, Detrez, Porte



Deutschland: Heinevetter, Lichtlein - Groetzki 6, Weinhold 4, Schmidt 4/2, Fäth 3, Haaß 3, Christophersen 3, Klein 3, Strobel 2, Wiencek 2, Kneer 1, Theuerkauf 1, Pfahl, Roggisch, Reichmann