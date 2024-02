Christopher Cvetko: Mit Traumcomeback zurück in den Fußballalltag

Am Ende schrammte Austria Klagenfurt beim Duell gegen den LASK nur knapp daran vorbei, seine Unserie gegen den Angstgegner zu beenden. Dennoch herrschte bei den Protagonisten nach dem 2:2 Stolz über die Leistung, bei der Mittelfeldmann Christopher Cvetko mit einem direkten Freistoßtreffer ein Comeback nach Maß feierte.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Jahre traf Austria Klagenfurt zum Frühjahrsauftakt auf den LASK. Zum zweiten Mal endete eine rassige Partie mit einem 2:2-Unentschieden. Nur dieses Mal waren es die Kärntner, die mit einem späten Gegentreffer noch den Sieg verpassten. "Da man nie genau weiß, wie man nach der Wintervorbereitung wieder rauskommt, ist so ein Start mit einem Punktgewinn immer wichtig. Vor allem, weil uns der LASK als Gegner sonst eher nicht liegt", sagt Christopher Cvetko, der sein Team mit einem sehenswerten Freistoßtor kurz vor Schluss in Führung gebracht hatte, im Gespräch mit dem kicker. "Da gehört natürlich immer ein wenig Glück dazu, aber ich weiß schon, dass ich das kann."

Für den 26-Jährigen war es nach einem schwierigen Herbst mit einer langwierigen Verletzung eine erfolgreiche Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb. War er im ersten Durchgang mit einem Versuch noch an der Stange gescheitert, schien er mit seinem späten Freistoßtreffer seine Mannschaft sogar noch auf die Siegesstraße zu bringen. "Nach so einer Verletzung herrscht immer eine Ungewissheit, aber dass es dann so klappt, war für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft super. Das bringt ein gewisses Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben, die sicher nicht leicht werden. Schade, dass es am Ende nicht mit dem Sieg geklappt hat", erklärt der Mittelfeldstabilisator der Violetten.

Vorsicht geboten

Da es bis kurz vor Schluss nach dem ersten vollen Erfolg der Klagenfurter gegen die Linzer im 19 Aufeinandertreffen aussah, tut sich Cvetko schwer, seine Gefühle richtig einzuordnen: "Wenn man mich vor dem Spiel gefragt hätte, hätte ich ein 2:2 sofort genommen. Wenn du allerdings nach 90 Minuten mit 2:1 in Führung liegst, willst du das natürlich gewinnen. Dass dann doch so spät der Ausgleich noch gefallen ist, ist bitter, aber unterm Strich - wenn man das Spiel hernimmt - ist der Punkt für den LASK auch verdient. So ehrlich muss man sein."

Der Konkurrenzkampf ist größer, auf gewissen Positionen wird der Trainer jede Woche die Qual der Wahl haben, aber das ist ja etwas Positives. Christopher Cvetko

Dennoch konnte man aus dem Duell gegen die Oberösterreicher wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf gewinnen: "Man hat gesehen, dass die Kaderqualität und -breite wieder viel größer ist. Der Konkurrenzkampf ist größer, auf gewissen Positionen wird der Trainer jede Woche die Qual der Wahl haben, aber das ist ja etwas Positives. Dadurch muss sich jeder Spieler neu beweisen und das könnte sicherlich sehr positiv für uns werden, weil einerseits die Qualität im Training steigt und wir andererseits auch in den Spielen von der Bank richtig nachlegen können. Das hatten wir im Herbst durch die Verletzungen ja nicht und ist durch die Vorbereitung sicher positiv hervorgekommen."

Mit dem Punktgewinn verbesserten die Waidmannsdorfer ihre Position im Rennen um die dritte Meistergruppenteilnahme in Folge. Vor den letzten vier Spielen im Grunddurchgang beträgt der Vorsprung auf Platz sieben drei Punkte. "Wir haben alles in der eigenen Hand", betont Cvetko, der sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben aber vorsichtig gibt: "Es warten noch vier enge Spiele auf uns, angefangen mit dem Spiel gegen Lustenau, die sich stark verändert haben. Dann folgen noch Blau-Weiß, Salzburg und Rapid. Da ist noch nichts geschafft. Wir sind auf einem guten Kurs, aber wissen auch, dass wir noch eine gewisse Anzahl an Punkten brauchen. Die wollen wir so schnell wie möglich erreichen und da bin ich zuversichtlich, dass das gelingt."

Cvetko rechnet mit Kampf bis zum Schluss

Auch heuer wird den Kärntnern im Kampf um das obere Play-off wieder die Außenseiterrolle zugeschoben. Laut Cheftrainer Peter Pacult hat man "wahrscheinlich den wenigsten Druck", den Einzug schaffen zu müssen. Für Cvetko kann man aus Klagenfurt-Sicht aber durchaus ambitionierter auftreten: "Wir haben vermutlich vom Äußeren her den wenigsten Druck, aber vom Inneren her ist es schon so, dass wir das in der Mannschaft absolut wollen und dass wir uns auch eine Qualifikation verdient hätten. Das wollen wir mit Überzeugung rüberbringen, auch wenn die Medien eher den anderen den Druck zuschreiben. Wir machen uns selbst zwar keinen Druck, aber wir wollen das schon unbedingt erreichen."

Nach dem Remis gegen den Tabellendritten stehen mit Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz nun zwei auf dem Papier wesentlich leichtere Duelle an. Von zwei Pflichtspielsiegen mit Blick auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Meistergruppe will der Mittelfeldspieler aber nicht sprechen: "Das würde ich nicht sagen. Natürlich wollen wir das Bestmögliche herausholen, aber wir haben auch im Herbst gezeigt, dass wir gegen jeden punkten können und wir brauchen uns auch nicht vor Rapid oder Salzburg zu verstecken. Gegen wen wir die Punkte holen, ist völlig egal, solange wir nach den 22 Runden genügend am Konto haben. Ich gehe auch davon aus, dass es sich erst am letzten Spieltag des Grunddurchgangs entscheiden wird, wer letztendlich den Sprung nach oben schafft. Der Punkt gegen den LASK war ein erster Schritt, aber da müssen wir jetzt nachlegen."

Beim kommenden Duell gegen das Schlusslicht aus Vorarlberg (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen sich die Violetten aus dem Süden auf eine komplett andere Aufgabe einstellen. Im Gegensatz zum Spiel gegen den LASK, wird man in Lustenau voraussichtlich wesentlich häufiger am Ball sein und selbst die Spielkontrolle übernehmen.

Davon geht Cvetko ebenfalls aus, der sich auf eine fordernde Angelegenheit gegen die Vorarlberger einstellt: "Lustenau ist sicherlich nicht zu vergleichen mit der Mannschaft aus dem Herbst. Nach dem Trainerwechsel und einigen Transfers ist da eine neue Euphorie da und wir werden sie daher auf keinen Fall unterschätzen. Da ist ein frischer Wind drinnen, sie haben eine neue Spielidee und man hat nach dem WSG-Spiel gesehen, dass die Mannschaft lebt und dass neuer Mut und neue Motivation bei ihnen drinnen ist. Wir werden sicher mehr Ballbesitz als gegen den LASK haben, aber wir werden sicher nicht ohne Hirn nach vorne drauflos spielen. Geduld wird hier wichtig sein."