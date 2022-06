Christoph Jackisch: Der FC Grimma hat seine "Lebensversicherung" zurück

Der FC Grimma und Christoph Jackisch sind wieder vereint. Nach einem Jahr in der Regionalliga wechselt der 30-Jährige zurück zu dem Klub, bei dem er schon Historisches geleistet hat.

Am Wochenende wird man sich beim FC Grimma womöglich etwas freudiger zuprosten. Denn die Sachsen haben am Freitag einen Transfer der Superlative eingetütet, denn mit Christoph Jackisch kehrt der beste Torjäger der Vereinsgeschichte zurück an den Husaren-Sportpark.

Zwischen Januar 2012 und 2021 erzielte der 30-jährige Stürmer laut FCG in 246 Pflichtspielen sage und schreibe 130 Treffer. Daher bezeichnet ihn der Verein in seiner Transfermeldung auch nicht ganz zu unrecht als "Lebensversicherung".

Genau wegen dieses Killerinstinkts wurde im vergangenen Sommer der Regionalligist FC Eilenburg auf Jackisch aufmerksam. "Es war ein sehr lehrreiches Jahr für mich, welches natürlich aufgrund meiner langwierigen Verletzungspause nicht optimal lief", sagt der Stürmer auf der Facebook-Seite der Grimmaer nach zwei Toren in 16 Einsätzen. "Diesen Schritt würde ich jedoch jedem Spieler empfehlen", so Jackisch weiter.

Immer in Kontakt geblieben

Für Grimma zahlte sich aus, dass Jackisch auch nach seinem Abgang nie in Vergessenheit geriet. Der Vorstandsvorsitzende Daniel Kurzbach verrät: „Wir waren, trotz seines Wechsels nach Eilenburg, immer in Kontakt geblieben und haben seinen Werdegang in der Regionalliga natürlich verfolgt. Nach dem Abstieg des FCE bot sich die Möglichkeit, ihn nach Grimma zurückzuholen, da für ihn der logistische Aufwand einfach zu groß wurde."

Mit dem zukünftigen Ligakonkurrenten aus Eilenburg ist dabei offenbar alles in Butter: "Dass dieser Rück-Wechsel so problemlos über die Bühne ging, haben wir auch dem Eilenburger Präsidenten Steffen Tänzer zu verdanken", unterstreicht Kurzbach.

Und was sagt Jackisch zu seiner Rückkehr? "Ich freue mich wieder zu Hause zu sein." Weitere Ausrufezeichen wird er auf dem Platz setzen, denn Jackisch lässt lieber Tore sprechen.