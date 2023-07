Christoph Freund: Bayerns neuer Sportdirektor im Portrait

Innerhalb von acht Jahren stieg Christoph Freund vom braven Rangnick-Assistenten zum Big Player auf dem Transfermarkt auf. Chelsea sagte er vor einem Jahr noch ab, beim FC Bayern wurde er schwach.

Die Fußstapfen waren groß, in die Christoph Freund trat, als er im März 2015 Ralf Rangnick als Sportchef von Red Bull Salzburg nachfolgte. Gegen den redegewandten Deutschen musste der Salzburger, der seinen Dialekt damals gerne noch hinter einem etwas verlegenen Lächeln versteckte, schüchtern und unsicher wirken.

"Da muss man ein wenig reinwachsen, aber mit der Aufgabe wächst man bekanntlich", meinte der ehemalige Zweitliga- und Regionalliga-Fußballer, der seine Laufbahn beim österreichischen Serienmeister 2006 als Teammanager begonnen hatte, ehe ihn Rangnick 2012 zum Sportkoordinator beförderte.

Aus Rangnicks Schatten getreten

"Ich kann mich noch erinnern, als ich ihm in der ersten Woche gesagt habe, wir müssen uns dahingehend entwickeln, dass Salzburg irgendwann einmal regelmäßig Spieler für zweistellige Millionenbeträge verkauft", erzählt Ralf Rangnick, der nicht ohne Mithilfe Freunds seit einem Jahr Österreichs Teamchefposten bekleidet, gerne eine Anekdote aus den ersten gemeinsamen Tagen in Salzburg. Und weiter: "Christoph hat mich damals angeguckt wie ein Auto und hat wahrscheinlich gedacht: Der hat zu viel Red Bull getrunken und mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir über Österreich reden."

Dass Freund ihn einmal beerben würde, war schnell klar. "Neben der Tatsache, dass er ein toller Mensch ist, ist er uneitel, hat kein überdimensionales Ego und stellt die Arbeit als Dienstleistung in den Vordergrund. Dank seiner 20 Jahre Erfahrung hat er ein starkes Netzwerk und verfolgt den eingeschlagenen Weg konsequent weiter."

Transferüberschuss von mehr als 400 Millionen Euro

Inzwischen zählen die Salzburger zu den erfolgreichsten Klubs auf dem internationalen Transfermarkt. In den acht Jahren, in denen Christoph Freund die von Rangnick implementierte Philosophie fortsetzte, zeichnete er für über 50 Millionenverkäufe verantwortlich und erwirtschaftete einen Transferüberschuss von mehr als 400 Millionen Euro.

Die Methode ist dabei immer die gleiche geblieben: Spieler zum Schnäppchenpreis einkaufen, entwickeln und mit möglichst großer Gewinnspanne in die großen Ligen Europas verkaufen. Erling Haaland, Karim Adeyemi und Dominik Szoboszlai sind nur einige der heute gefragtesten Spieler, die in Salzburg Station gemacht haben. Bayern München hatte sich vor der Verpflichtung von Freund zwar noch nie direkt aus der Mozartstadt bedient, verfügt mit Dayot Upamecano, Sadio Mané, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer aber ebenfalls längst über Spieler mit Salzburg-Vergangenheit.

Wir wissen genau, wo und wen wir suchen. Das Radar ist in den letzten Jahren fast kleiner, dafür aber treffsicherer geworden. Christoph Freund über die Scouting-Philosophie in Salzburg

Es ist ein kleines, feines Team aus sieben vollberuflichen und einigen nebenberuflichen Scouts, das Christoph Freund in Salzburg aufgebaut hat. "Wir wissen genau, wo und wen wir suchen. Das Radar ist in den letzten Jahren fast kleiner, dafür aber treffsicherer geworden", plauderte der 46-Jährige einmal aus dem Nähkästchen. "Wir suchen die besten Talente der Welt, Spieler zwischen 16 und 19 Jahren, die perfekt zu unserer Spielphilosophie mit den Kernpunkten Gegenpressing und schnelles Umschalten passen."

Bayern statt Chelsea - auch wegen der Familie

In München wird Freund andere Schwerpunkte setzen müssen, zugetraut hätte ihm das im Vorjahr bereits der FC Chelsea. Für den neuen Eigentümer Todd Boehly hätte Freund eine Scoutingabteilung aufsetzen sollen, die die "Blues" nach Jahren der Misswirtschaft zu neuen Erfolgen führen sollte.

Damals sagte der baldige Bayern-Sportdirektor, der seinen Vertrag erst kurz zuvor bis Ende 2026 verlängert hatte, noch mit der Begründung ab, sein gewohntes Umfeld, in dem er und seine Familie sich wohl fühlen, nicht verlassen zu wollen. In der offiziellen Mitteilung des Klubs lautete das so: "Wenn ein derart großer Klub anfragt, ehrt das nicht nur mich und die Arbeit des FC Red Bull Salzburg, es ist natürlich auch ein Umstand, der persönliche Überlegungen nach sich zieht. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich in Salzburg am besten aufgehoben bin und ein Wechsel für mich nicht infrage kommt." Beobachtet man, was seither bei Chelsea passiert ist, dürfte das keine schlechte Entscheidung gewesen sein.

Mit Bayern München liegt die Sache anders. Die knapp 150 Kilometer auf der A8 sind auch für den Familienmenschen Christoph Freund nur ein Katzensprung.