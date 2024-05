Christoph Freitag ist neuer Sportdirektor des DSV Leoben

Christoph Freitag wird beim DSV Leoben ab sofort als Sportdirektor fungieren.

Der DSV Leoben hat am Montag seinen neuen Sportdirektor präsentiert. Wie die Steirer in einer Aussendung mitteilten, tritt Ex-Profi Christoph Freitag beim Zweitligisten mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Viktor Stevanovic an. Dieser war Ende August im Zuge einer sportlichen Neuausrichtung zusammen mit Trainer Carsten Jancker vor die Tür gesetzt worden.

"Ich freue mich und bin sehr dankbar diese Möglichkeit beim DSV Leoben erhalten zu haben. An den Verein stellen sich in der 2. Liga völlig neue Anforderungen, auch außerhalb des Platzes. Hier gilt es, neue Strukturen zu schaffen und Kontinuität hineinzubringen, um einen langfristigen Verbleib im Profi-Fußball zu garantieren", meinte Freitag, der im Laufe seiner Karriere unter anderem bei Austria Lustenau und Vorwärts Steyr unter Vertrag stand, in einer ersten Reaktion.

Obmann Mario Bichler traut Leoben unter Freitags Ägide den Sprung auf die "nächste Ebene" zu: "Mit Christoph holen wir einen engagierten Fachmann mit regionalem Bezug und der dafür notwendigen Ausbildung." Bis 2028 wollen die Steirer in die höchste heimischen Spielklasse zurückkehren. In der laufenden Saison liegt Leoben nach sieben Spieltagen auf dem elften Rang.