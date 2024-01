Christoph Daum fiebert mit deutschen Handballern

Das EM-Eröffnungsspiel der deutschen Handballer gegen die Schweiz rückt immer näher. Gegenüber handball-world outet sich Christoph Daum "als großer Fan dieser Mannschaft". Der frühere Meistertrainer hält das Auftaktmatch für ein "Alles-oder-Nichts-Spiel".

Der langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum drückt den deutschen Handballern für die Heim-EM beide Daumen. Der schwer an Krebs erkrankte frühere Meistercoach will die DHB-Auswahl beim Auftaktspiel am Abend gegen die Schweiz vor dem Fernseher unterstützen. "Ich bin mit dem Herzen dabei", sagte der 70-Jährige gegenüber handball-world. "Ich bin ein großer Fan dieser Mannschaft und fiebere mit den Spielern mit."

Daum hat die deutsche Mannschaft schon bei vergangenen Großturnieren verfolgt. Auch die jüngsten Testspiele gegen Portugal hat er sich angeschaut. "Im Vergleich zu den Testspielen gegen Portugal müssen wir uns aber enorm steigern, sonst wird es gegen die Schweiz ein Tanz auf der Rasierklinge", sagte Daum. "Das ist gleich das Alles-oder-Nichts-Spiel. Das hat eine unheimliche Bedeutung, das muss gewonnen werden."

Nur so lässt sich seiner Ansicht nach eine Handball-Euphorie in Deutschland entfachen. "Für die ganze Atmosphäre im Land und die Stimmung in der Mannschaft ist es unheimlich wichtig, dass wir mit einem Sieg in die Gruppenphase starten", sagte er. "Ich habe ja selber bei der WM 2007 erlebt, wie die deutsche Mannschaft mit Publikumsunterstützung über sich hinausgewachsen ist." Damals hatte das deutsche Team im eigenen Land den WM-Titel gewonnen.