Christoph Baumgartner: Der soziale Vorzugsschüler mit dem Dreijahres-Rekord

Christoph Baumgartner steht vor seinem 30. Länderspiel. Diese Zahl mag heute im Zeitalter des durchgetakteten Fußballkalenders kaum noch der Rede wert sein. Im Fall von Christoph Baumgartner bedeutet sie ÖFB-Rekord.

Viele Offensiv-Möglichkeiten hatte Franco Foda vor dem Norwegen-Spiel in der Nations League im Spätsommer 2020 ohnehin schon nicht. Und dann konnte wegen der Corona-Reisebeschränkungen auch noch Marko Arnautovic nicht aus China einfliegen. Da kam es gerade recht, dass der junge, U-21-erprobte Christoph Baumgartner endlich auch bei Hoffenheim in der Bundesliga seine ersten Talentproben ablegte. "Ich bin ein Offensivspieler, der gerne mal etwas probiert und vielleicht auch etwas Riskantes macht", stellte er sich auf seiner ersten Team-Pressekonferenz vor. Prompt packte ihn Foda in Oslo in die Startelf und "Baumi" überzeugte auf Anhieb. "Er bereichert unsere Mannschaft, ist schnell und hat auf engem Raum gute Lösungen", war nicht nur der Teamchef nach dem 2:1-Sieg begeistert. "Er hat viel Potenzial und spielt auf eine gute Art und Weise frech", attestierte David Alaba. "Wir werden noch viel Freude mit ihm haben."

Pezzey und Sesta überholt

Die haben Österreichs Fußballfans seither. Seit jenem 4. September 2020 hat Christoph Baumgartner 29 Länderspiele bestritten. So viele wie noch nie ein ÖFB-Teamspieler in seinen ersten drei Teamjahren. Der absolute Senkrechtstarter war bisher Bruno Pezzey mit 27 Länderspielen, gefolgt von "Wunderteam"-Verteidiger Karl "Schasti" Sesta (26) und Peter Artner (25). ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic hat nach seinen ersten drei Jahren erst bei 15 Einsätzen gehalten, "Wunderkind" David Alaba bei 19.

Auch was das Toreschießen betrifft, hat der Neo-Leipziger sein Versprechen, das er nach seiner Teampremiere abgegeben hat, gehalten. "Im Abschluss hat noch der eine oder andere Zentimeter gefehlt, aber ich werde weiter Gas geben, dann wird das erste Länderspiel-Tor auch kommen."

Bereits drei Tage später, am 7. September, war es in Klagenfurt so weit. Er traf zum 1:1-Ausgleich gegen Rumänien, das Spiel ging dennoch 2:3 verloren. In Erinnerung blieb ein kleiner Fauxpas: Nach einer knappen Stunde zeigte Österreichs Team-Betreuer Mario Margreiter "Baumis" Nummer 19 zur Auswechslung hoch. Der, wieder einer der Besten, machte sich ohne zu murren auf den Weg, als Foda den Irrtum bemerkte. "Nicht Christoph, Julian!", hatte er "Baumi" Baumgartlinger gemeint.

Werte wie im Wunderteam

Mittlerweile hält Baumgartner bei zehn Treffern, nachdem er beim 2:0-Sieg gegen Schweden im Juni erstmals im Doppelpack getroffen hat. Auch diese Marke ist in Österreichs Fußball-Neuzeit eine echte Hausnummer. Der Letzte, der nach seinen ersten 29 Länderspielen mehr Tore auf dem Konto hatte, war vor rund 25 Jahren Ivica Vastic. Er hatte elfmal eingenetzt. Auf die gleiche Anzahl war in den 1980ern ÖFB-Rekordtorschütze Toni Polster gekommen. Nur Horst Nemec in den 1960er-Jahren und Hans Krankl in den Siebzigern waren mit 16 bzw. 20 Toren noch deutlich effizienter. Aber auch diese beiden Torjäger haben gegenüber dem offensiven Mittelfeldspieler aus dem Waldviertel das Nachsehen, wenn es um den Zeitraum geht, in dem sie ihre Tore erzielten. Nemec hielt nach seinen ersten drei Jahren im Nationalteam bei acht Toren, Krankl bei sieben. Mehr noch: Seit 1945 kam überhaupt kein ÖFB-Teamspieler in seinen ersten drei Länderspieljahren wie Baumgartner auf zehn Tore. Man muss schon in die 1920er- und 1930er-Jahre zurückblättern, um vier Legenden zu finden, die "Baumi" übertrafen: Die beiden "Wunderteam-Stürmer" Hansi Horvath und Karl Zischek trafen in dieser Zeitspanne 16-mal, der geniale Pepi Bican 14-mal und Franz Wesselik, den sie bei Rapid wegen seiner mangelnden (!) Schnelligkeit schmähhalber "Blitz" nannten, elfmal.

Christoph Baumgartner, dessen Bruder Dominik beim WAC verteidigt, ist also der Vorzugsschüler geblieben, der er schon im St. Pöltner Gymnasium war, in dem er aufgrund seiner guten Leistungen eine Klasse übersprang. Dass er nicht nur Fußball im Kopf hat, bewies er vor einigen Monaten, als er in Uganda eine Schule gegründet hat. "Vor allem junge Frauen sollen dort eine Ausbildung bekommen, nachdem sie wegen Schwangerschaft die Schule abbrechen mussten oder nicht genug Geld dafür hatten", erklärte er sein Engagement. Auch dafür muss man vor dem 24-Jährigen den Hut ziehen.