Christiansen soll es werden: Wolfsburger Boss-Suche führt nach Dänemark

Der Geschäftsführer-Suche des VfL Wolfsburg steht womöglich vor dem Abschluss - und führt nach kicker-Informationen nach Dänemark. Peter Christiansen, Sportdirektor des FC Kopenhagen, könnte Nachfolger von Marcel Schäfer werden.

Der neue Boss in Wolfsburg? Der VfL ist an Peter Christiansen vom FC Kopenhagen dran. IMAGO/Gonzales Photo

Unzählige Namen wurden in den vergangenen Wochen mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, mit den wenigsten von ihnen haben sich die Entscheider beim VfL Wolfsburg tatsächlich beschäftigt. Die heißeste Spur führt nach kicker-Informationen nach Dänemark: Peter Christiansen, Sportdirektor beim FC Kopenhagen, könnte der Nachfolger des Mitte April freigestellten Marcel Schäfer werden.

Christiansen verkaufte Wind und Grabara an den VfL

Der 49-Jährige hat sich nach seiner eigenen aktiven Karriere in den vergangenen Jahren nach oben gearbeitet und einen Namen gemacht. Von 2008 bis 2016 arbeitete er bei Randers FC, erst als Chefscout, dann als Sportdirektor, dann wechselte er zu Aarhus GF, seit April 2021 ist er Direktor Profifußball in der dänischen Hauptstadt. Der VfL hatte schon zweimal mit ihm zu tun: Im Januar 2022 verkaufte er Stürmer Jonas Wind für zwölf Millionen Euro nach Wolfsburg, in diesem Sommer folgt Torwart Kamil Grabara für 10,3 Millionen.

Gute Geschäfte für den Klub aus Dänemark, der es in dieser Saison bis ins Achtelfinale der Champions League schaffte, dort an Manchester City scheiterte. Zuvor war der FCK Zweiter geworden in der Gruppe hinter dem FC Bayern und vor Galatasaray Istanbul und Manchester United. Christiansen sagte: "Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und darauf, dass wir bestmögliche Werbung für unseren Klub und unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, machen konnten."

Eine Art und Weise, die auch der VfL Wolfsburg für sich gewinnen möchte. Es heißt, dass Christiansen der Wunschkandidat sei, dass sich die Verhandlungen, mit dem FC Kopenhagen muss eine Einigung erzielt werden, auf der Zielgeraden befinden würden. Am Sonntag ging die Saison in Dänemark zu Ende. Vorjahresmeister FC Kopenhagen belegte Platz drei - zum Abschied von Sportboss Christiansen?