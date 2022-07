Christiansen nach Pokal-Blamage: "Von vorne bis hinten nicht geklappt"

Die SpVgg Greuther Fürth verabschiedet sich erneut nach nur einem Spiel aus dem DFB-Pokal. Gegen Oberligist Stuttgarter Kickers zeigte der Zweitligist eine enttäuschende Leistung.

Die Kickers waren erstmals seit sieben Jahren im DFB-Pokal, verpassten vergangene Saison knapp den Aufstieg in die Regionalliga und spielten gegen den Bundesliga-Absteiger aus Fürth um Längen besser. Die Mittelfranken hingegen ließen einiges vermissen, besonders die Präsenz in den Zweikämpfen war - wie im Derby gegen Nürnberg (0:2) - kaum vorhanden. So war das 0:2 gegen die fünftklassigen Stuttgarter völlig verdient.

Auch Kleeblatt-Trainer Marc Schneider erkannte das Problem als ein wiederkehrendes: "Wir sind enttäuscht, weil wir das nicht so auf den Platz gebracht haben, wie wir das sollten. Das Thema hatten wir schon." Es sei in der Partie erneut darum gegangen, endlich in der Saison anzukommen, so der 42-Jährige. Nachdem Fürth in der Liga an den ersten zwei Spieltagen nur einen Punkt sammelte, gab es nun den nächsten Rückschlag.

"Letztendlich war es zu wenig"

Mittelfeldmann Max Christiansen wählte noch deutlichere Worte als sein Trainer. Während Schneider seinem Team gutschrieb, "alles versucht" zu haben, sprach der gebürtige Flensburger davon, dass es "heute von vorne bis hinten nicht so geklappt hat". Und damit lag er goldrichtig. In der Offensive waren die Franken harmlos und unkonzentriert. Selbst zwei 100-prozentige Chancen gingen nicht rein, und hinten fand die Defensive keinen Zugang und schaute häufig zu anstatt - wie die Heimmannschaft - um jeden Ball zu kämpfen.

"Letztendlich war es zu wenig", resümierte Christiansen die Blamage passend und fuhr fort: "Jetzt geht es darum im nächsten Spiel zu zeigen, dass wir es anders können." Nach dem Pokal-Aus empfängt die Spielvereinigung am Freitag um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) den Karlsruher SC. Die Baden konnten nach zwei Niederlagen in der Liga zumindest mit einem 8:0 im Pokal etwas Frust ablassen.

Auf der Gegenseite, bei den Siegern, war die Gefühlslage nach dem Pokal-Coup natürlich eine ganz andere. Coach Mustafa Ünal lobte seine Jungs, die das "von Anfang an super gemacht haben ... und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben". Das setzte Kräfte frei, die das Stadion abholte. Ünal war überzeugt, dass die Power und Wucht im Stadion der Schlüssel zum Erfolg gewesen seien. Seiner Elf habe er nun bis Dienstag freigegeben, verriet der Stuttgarter Trainer zum Abschluss.