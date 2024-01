Christian Schäfer beendet im Sommer seine Handball-Karriere

Christian Schäfer von Zweitligist SG BBM Bietigheim beendet im Sommer seine Handball-Karriere. Das SG-Urgestein wird nach der aktuellen Saison voll in den Beruf einsteigen. Von 2007 an trug der gebürtige Kleinbottwarer das SG-Trikot und verbrachte damit seine 17-jährige Profikarriere ausschließlich in Bietigheim-Bissingen.

Während seiner Zeit bei der SG BBM Bietigheim ist Christian Schäfer gemeinsam mit dem Verein gewachsen und war maßgeblich an den Erfolgen der SG beteiligt, unter anderem an den Aufstiegen in die 1. Handball-Bundesliga 2013/14 und 2017/18. In bisher 526 Ligapartien erzielte der Rechtsaußenspieler sage und schreibe 2.415 Tore. Dabei wurde er zweimal Torschützenkönig der 2. Handball-Bundesliga.

Nach der aktuellen Saison wird der 35-Jährige seine Handball-Karriere beenden und bei SG-Sponsor wpd, einem der führenden Entwickler und Betreiber von Windenergieanlagen, seine berufliche Karriere abseits des Handball-Feldes vorantreiben. "Der Familienvater bleibt mit seiner Frau Kira und den bald drei Kindern weiter in Bietigheim-Bissingen wohnen und sicherlich werden wir ihn auch künftig bei den Spielen `seiner` SG antreffen", so der Verein.

Lachendes und weinendes Auge

"Es war natürlich eine extrem schwere Entscheidung, meine Karriere zu beenden. Aber ich bin unglaublich stolz auf das, was ich gemeinsam mit der SG in den letzten knapp 17 Jahren erreicht habe. Der Zeitpunkt fühlt sich für mich jetzt richtig an und ab Sommer freue ich mich auf neue Herausforderungen abseits des Handballfeldes", so Christian Schäfer mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Ähnlich geht es SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger: "Wir hätten Chris` Vertrag gerne verlängert, verstehen und respektieren aber natürlich seine Entscheidung. Chris ist eines DER Gesichter der SG. Er hat sportlich und menschlich sowohl auf als auch neben dem Feld große Spuren hinterlassen. Als konstanter Leistungsträger und Führungsspieler hat er einen riesigen Anteil an der Erfolgsgeschichte der SG."

"Attraktiven Angeboten anderer Clubs zum Trotz ist er seiner SG stets treu geblieben. 17 Jahre Profikarriere bei uns im Verein und hoffentlich noch viele weitere Jahre in der SG-Familie - wir danken Chris für seine großen Verdienste und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!", so Spahlinger weiter. Und, vielleicht verabschiedet sich Christian Schäfer mit einem weiteren Aufstieg in den Handball-Ruhestand.