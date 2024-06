Christian Prokop zieht Saison-Fazit: "Wir sind die Spannungsmacher der Liga"

Die TSV Hannover-Burgdorf beendet die Bundesliga-Saison auf dem siebten Tabellenplatz und verpasst den Startplatz für die EHF European League damit ganz knapp. Recken-Trainer Christian Prokop zieht ein ausführliches Fazit.

Obwohl die TSV Hannover-Burgdorf einen Pluspunkt mehr holte als in der Saison 2022/23, die man auf Europa-Platz sechs abschloss, verpassten die Recken die Qualifikation für die European League mit Platz sieben in der abgelaufenen Saison denkbar knapp. Dennoch bilanziert Christian Prokop im Recken-Podcast "Auszeit": "Die Stimmung ist schon positiv. Man muss dem VfL Gummersbach ein Kompliment aussprechen, die sich stark entwickelt haben und vor allem einen guten Schlussspurt hingelegt haben. Das lag auch nicht in unserer Hand", so Prokop, der ausführt:

"Wir haben das beeinflusst, was wir beeinflussen können und das ist ein Punkt mehr als in der letzten Saison. Wir haben auch nicht so viel falsch gemacht und trotzdem gab es natürlich das ein oder andere Spiel, was wir uns gewünscht hätten, noch mehr auf unsere Seite zu ziehen, um dann nochmal europäisch dabei zu sein. Trotzdem überwiegt eindeutig das Positive".

Im Hinblick auf die Zusatzbelastung Europa zieht der Recken-Trainer ein "positives Fazit. Das hat uns fantastisch gefallen, sicherlich bis auf das Ende in Sävehof." Nach einem 34:30-Sieg im Play-Off-Hinspiel mussten sich die Recken in Sävehof mit 25:34 geschlagen geben und verpassten damit das Viertelfinale. "Aber das sind sehr wichtige Erfahrungen, die meine Mannschaft sammeln muss und wo wir natürlich alle dran arbeiten, dass wir zügig da wieder hinkommen", ergänzt Prokop.

"Da müssen wir kälter werden"

Die Bundesliga endete für die TSV mit 39:29 Punkten auf Rang 7. "Ich bin stolz und froh, dass wir ein deutliches Plus an Pluspunkten gesammelt haben", kommentiert Prokop diesen Endstand und auch im Hinblick auf die Zuschauerzahlen ist der 45-Jährige mehr als zufrieden: "Das ist Wahnsinn, was wir hier mittlerweile erfahren in Hannover, was dort konstant für ein Zuspruch gilt. Wir haben letztes Jahr schon eine sehr gute Saison gespielt und jetzt insgesamt in der Totalen nochmal 30, 40.000 Menschen mehr gehabt. Damit kommen wir im Durchschnitt auf Platz vier, was ein Wahnsinnswert ist."

Was ihm dafür nicht so sehr gefallen hat, sind die Crunchtime-Qualitäten seiner Mannschaft: "Wir sind die Spannungsmacher der Liga. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, mal in der 52. Minute auf vier oder fünf plus zu stellen, aber am Ende ist es ein enges Ding. Natürlich ist das für Außenstehende unglaublich interessant. Wir hätten es uns aber das ein oder andere Mal leichter machen müssen, indem wir unsere Tore machen. Da müssen wir kälter werden", so Prokop, der den Blick direkt nach vorne richtet:

"Noch nicht am Ende"

"Wir sind bei Weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange von der Entwicklung und auch im mannschaftlichen System haben wir noch Sprünge nach oben zu machen, aber die Konkurrenz schläft halt auch nicht und dementsprechend gehe ich gut in den Urlaub. Wir erholen uns und dann greifen wir an", macht Prokop eine Kampfansage.

Und welche Ziele setzt er sich für die neue Saison? "In den letzten zwei Jahren hat sich hier eine sehr gute Konstanz entwickelt. Das immer wieder zu bestätigen, ist erstmal eine richtig große Herausforderung. Mit der Mannschaft werden wir uns zusammensetzen, werden über Ziele sprechen, was Pokal, was die Liga angeht."