Christian Dissinger verlässt PLER-Budapest mit sofortiger Wirkung

Nach weniger als drei Monaten verlässt Christian Dissinger den ungarischen Club PLER-Budapest. Der Europameister von 2016 hatte laut dem Verein in dieser Woche um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Im Oktober 2023 war Christian Dissinger zum ungarischen Erstligisten PLER-Budapest gewechselt, nachdem er zuvor einige Monate bei Al-Duhail in Katar unter Vertrag gestanden hatte. Zwischen dem Wechsel aus Katar nach Ungarn hatte Dissinger beim dänischen Erstligisten KIF Kolding mittrainiert. Der Wechsel kam dann aber nicht zustande.

Auf der Webseite von PLER-Budapest äußerte Csaba Börcsök seine Enttäuschung über den frühzeitigen Abgang des deutschen Rückraumspielers. "Seitdem Christian zu uns gekommen ist, haben wir versucht, ihm alles zu geben, er hat sich bei uns wohl gefühlt, er hat sich auf und neben dem Feld in die Mannschaft eingefügt, aber seiner Meinung nach hat er ein unwiderstehliches Angebot von einem anderen Verein bekommen", so Börcsök.

"Wir wollten mit diesem Angebot konkurrieren, konnten es aber leider nicht", erklärte Börcsök weiter. "Wir danken Christian für alles, was er für PLER getan hat. Er kann, vor allem nicht im Winter, nicht in ein paar Tagen einzeln ersetzt werden, aber wir arbeiten daran, den Kader zu verstärken."

Dissinger: "Entscheidung ist mir sicher nicht leicht gefallen"

Christian Dissinger äußerte sich auf seinem Instagram-Kanal ebenfalls zu seinem Wechsel. "Wie soeben angekündigt, werden sich unsere Wege im neuen Jahr trennen", schreibt der Rückraumspieler. "Die Entscheidung ist mir sicher nicht leicht gefallen, denn ich habe mich im Verein - mit den Menschen im und um den Verein - sehr wohl gefühlt."

"PLER wird einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich drücke der Mannschaft die Daumen, dass sie ihre Ziele auch in Zukunft erreicht", blickt der 32-Jährige auf die vergangenen drei Monate zurück. Dissinger erzielte in sechs Spielen für den ungarischen Erstligisten insgesamt 36 Tore und habe "mit seiner Leistung in der Abwehr großen Anteil am Aufwärtstrend" von PLER beigetragen.

Derweil soll Dissinger bereits einen neuen Verein gefunden haben. "Wohin mich meine Reise führen wird, kann ich noch nicht verraten", beschließt Dissinger seinen Post und verspricht: "Ihr werdet bald mehr wissen."