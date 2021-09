Christensen im Hertha-Dress: Ein Kindheits-Traum wird wahr

Wenige Tage vor Transferschluss hat Hertha BSC Oliver Christensen von Odense BK verpflichtet. Der Torhüter hat sich mit dem Engagement bei den Berlinern einen Kindheits-Traum erfüllt und will beim Hauptstadt-Klub nun seine Chance suchen.

Die erste Berührung mit seinem neuen Arbeitgeber liegt für den neuen Keeper der Berliner schon 15 Jahre zurück. Am 28. September 2006 weilte der damals sieben Jahre alte Oliver Christensen im Stadion von Odense BK, um den dänischen Erstligisten im Rückspiel der 1. Runde des UEFA-Pokals gegen Hertha BSC zu sehen. 2:2 hatten sich beide Teams im Hinspiel im Berliner Olympiastadion getrennt, der 1:0-Erfolg der Dänen im Rückspiel bedeutete das frühzeitige Aus für Hertha. Im Mittelfeld der Berliner spielten damals ein gewisser Kevin-Prince Boateng und ein gewisser Pal Dardai. Letzterer ist heute Christensens neuer Trainer, Boateng wiederum jetzt sein Teamkollege. Und auch sein aktueller Co-Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf war damals schon dabei: als Einwechselspieler.

Angebot auch vom HSV

Vor 15 Jahren hatte Christensen natürlich noch keine Vorstellung davon, dass er eines Tages mal das Hertha-Dress tragen würde. Den Traum davon, mal in der Bundesliga zu spielen, den hatte der heute 22-Jährige indes schon früh, wie er am Mittwoch in einer Medienrunde zugab. "Ich habe davon geträumt, seit ich fünf Jahre alt war", sagt Christensen. Seit dem 26. August steht der 1,90 Meter lange und 82 Kilo schwere Torhüter bei Hertha unter Vertrag (bis 2026), auch weil Rune Jarstein wegen einer COVID-19-Erkrankung und einer anschließenden Herzmuskelentzündung noch einige Zeit brauchen wird, bis er wieder wettkampffähig ist. Christensen wiederum hat sich gerade in diesem Frühjahr in den Blickpunkt gespielt. Bei der U-21-EM in Ungarn und Slowenien zeigte der Blondschopf starke Leistungen und sorgte dafür, dass Dänemarks Auswahl seine Gruppe als Erster beendete, ehe im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Deutschland mit 5:6 im Elfmeterschießen das Aus folgte. Auch da überzeugte Christensen (kicker-Note 2).

Zunächst war der freundliche und eloquente junge Mann derweil im Fokus des Hamburger SV. "Der HSV wollte mich, aber die Klubs hatten Schwierigkeiten, sich zu einigen", berichtet er, "dann kam das Angebot von Hertha, und ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt, als ich unterschrieben habe." Er habe wie gesagt nach Deutschland gewollt, so Christensen, "das war meine Priorität, weil die deutsche Torwart-Schule die beste der Welt ist."

Nun ist der Keeper, der im November 2020 im Testspiel Dänemarks gegen Schweden (2:0) sein bislang einziges A-Länderspiel absolvierte, also in Berlin - und froh darüber. Auch wenn die Umstellung für den aus der 6000-Einwohner-Stadt Kerteminde (18 Kilometer östlich von Odense) stammenden Christensen auf die Dimensionen seiner neuen Wahlheimat erheblich ist. "Berlin hat fast die Größe von Dänemark", sagt er lachend, und: "Der Verkehr ist verrückt."

Es ist sehr gut für den Wettbewerb, starke Konkurrenten zu haben. Man muss wach und scharf bleiben. Oliver Christensen

Eine Umstellung bedeutet für ihn auch das Training unter Herthas Torwartcoach Andreas Menger. "Wir trainieren mehr und härter als in Dänemark. Ich hatte davon gehört, insofern hat mich das nicht total überrascht. Aber du weißt erst wirklich, wie trainiert wird, wenn du es am eigenen Körper erfährst", sagt er, "ich habe ein bisschen Muskelkater in den Beinen. Aber ich mag es, hart zu trainieren." Von seinen neuen Kollegen Alexander Schwolow, Nils-Jonathan Körber und Marcel Lotka ist er nicht nur menschlich sehr angetan. "Das Level ist so hoch, wie ich es erwartet habe", sagt er, "es ist sehr gut für den Wettbewerb, starke Konkurrenten zu haben. Man muss wach und scharf bleiben."

Obgleich Christensen neben Freundlichkeit und Zugewandtheit durchaus auch Selbstvertrauen ausstrahlt, hört man von ihm keine vollmundigen Ankündigungen in Richtung Stammplatz. Er habe keinen Zeitplan, bis wann er die Nummer 1 sein wolle, versichert der neue Mann, "manchmal muss man warten. Das ist okay für mich, ich habe Geduld. Ich habe in der Nationalmannschaft debütiert, weil vier Keeper nicht spielen konnten, und auch mein Debüt für Odense habe ich gegeben, weil ein Torwart krank geworden ist. Manchmal passieren Dinge zufällig." Er sei gekommen, um "zu lernen und kompletter zu werden". Abseits dessen natürlich auch, "um Spiele zu bestreiten".

Christensen hofft auf Kaderplatz in Bochum

Ob er schon am Sonntag im Auswärtsspiel der Berliner beim VfL Bochum (17.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) zum Kader zählen wird, ist noch offen. "Ich hoffe, dass ich mit nach Bochum darf", sagt Herthas neue Nummer 32, "und wenn nicht, arbeite ich hier Berlin. Ich bin jedenfalls bereit."