Christensen: "Ich habe nie gesagt, dass ich weg will"

Noch ist er da - und denkt aktuell nicht an einen Abschied aus Berlin. Im kicker-Interview (Montagausgabe) sagt Keeper Oliver Christensen: "Ich habe weiter Lust auf Hertha."

Der Premier-League-Vorjahressechste Brighton & Hove Albion beschäftigte sich vor Wochen mit ihm, auch Serie-A-Klub AC Florenz. Konkret wurde bisher nichts. Und Oliver Christensen macht nicht den Eindruck, als würde ihm das den Nachtschlaf rauben.

Der dänische Nationalspieler (Vertrag bis 2026), der eingeplant und dennoch nicht unverkäuflich ist, wirkt mit sich und der aktuellen Situation im Reinen. "Ich habe nie gesagt, dass ich weg will", unterstreicht Christensen im kicker-Interview. "Ich habe mit Hertha Erste Liga gespielt, also kann ich mit Hertha auch Zweite Liga spielen."

Er sei "hier und im Moment ganz zufrieden", erklärt der 24-Jährige, der bei der Katar-WM im Vorjahr zum dänischen Aufgebot gehört hatte, aber nicht zum Einsatz gekommen war. "Aber klar ist im Fußball auch: Es gibt keine Garantie, dass ich am 1. September noch hier bin. In diesem Business geht es oft sehr schnell. Aber ich habe kein Problem mit der Zweiten Liga. Das habe ich dem Klub auch so gesagt."

Wenn etwas kommt, werde ich mich entscheiden: nicht hektisch, sondern mit Geduld. Oliver Christensen

Es gebe "bisher nichts Konkretes von anderen Klubs". Falls sich das ändert, ist die Marschroute für den im August 2021 von Odense BK zu Hertha gewechselten Torhüter klar: "Wenn etwas kommt, werde ich mich entscheiden: nicht hektisch, sondern mit Geduld." Das Ziel, irgendwann auf die Insel zu wechseln, hat er nicht aufgegeben: "Mein Traum war immer, in Deutschland und in England zu spielen. Deutschland habe ich geschafft. England habe ich weiter im Kopf. Wenn ich irgendwann meine Karriere beende, möchte ich dort gespielt haben."

