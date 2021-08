Chris Richards: Passsicher mit Einschränkung

In einer kleinen Serie stellen wir Spieler vor, die 2021/22 auf ihren großen Bundesliga-Durchbruch hoffen. Was sind ihre Stärken, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Bei Chris Richards sind zwei Pass-Werte auffällig.

Wo Chris Richards in der neuen Saison spielt, ist noch ungewiss. imago images/ULMER Pressebildagentur

Nach seiner Hoffenheim-Leihe ist Chris Richards (21) vorerst zurück beim FC Bayern - die TSG bemüht sich allerdings weiter um eine Rückholaktion. Auf was kann sich sein Arbeitgeber 2021/22 freuen?

Stärken

Vergleicht man Richards mit den anderen Bayern-Innenverteidigern, allen voran Niklas Süle und Dayot Upamecano, sticht er in keiner Disziplin hervor, fällt aber auch nirgends stark ab. Vor allem seine Ballsicherheit spielt da eine große Rolle. 88 Prozent seiner Pässe kamen in der Bundesliga 2020/21 an - und das bei den Hoffenheimern, deren Verteidigung früher attackiert wurde als die bei Bayern oder Leipzig. Bei abgefangenen Bällen, Pressingaktionen und Schnittstellenpässen toppte Richards Süle gar.

Schwächen

Chris Richards hat bei langen Bällen Luft nach oben - der Quervergleich 2020/21. StatsBomb

Richards ist ein passsicherer Spieler, doch das gilt nur auf die kurze Distanz. Während bei Richards nur 59 Prozent der langen Bälle in der Vorsaison ankamen, waren es etwa bei Süle satte 78 Prozent. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Letzterer der Innenverteidiger ist, der die meisten Bälle im letzten Drittel unterbringt - 10,22 pro Spiel.

Fazit

Nach einer guten Saison in Hoffenheim (kicker-Notenschnitt 3,46), in der er 14 seiner bislang 15 Bundesliga-Einsätze verzeichnete, will Richards 2021/22 den nächsten Schritt nach vorne machen - die Frage bleibt nur, wo. Inwieweit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit ihm plant, ist aktuell ungewiss. Dass er ein vielversprechender Herausforderer der Bayern-Verteidiger sein könnte, hat Richards bereits angedeutet.