Choupo-Moting vor der Rückkehr in die alte Rolle

17 Tore in 30 Pflichtspieleinsätzen sind eine beeindruckende Bilanz für Eric Maxim Choupo-Moting, der beim FC Bayern eigentlich als Back-up eingeplant war und in der neuen Saison in diese Rolle zurückkehren dürfte.

Am Montag saß Eric Maxim Choupo-Moting in Hamburg auf der Tribüne und drückte seinem Ex-Klub Hamburger SV vergeblich in der Relegation die Daumen. "Choupo", wie er stets genannt wird, ist gebürtiger Hamburger, trug von 2004 bis 2011 mit Ausnahme einer Leihe zum 1. FC Nürnberg das Trikot mit der Raute auf der Brust. Nach Wanderjahren in Mainz, Schalke, bei Stoke City und Paris St. Germain wechselte der Stürmer 2020 ablösefrei zum FC Bayern, und seine dritte Saison war bislang die persönlich beste, wenn auch nicht perfekt. Am Saisonbeginn und -ende plagte sich der 34-Jährige mit Verletzungen, ohne die er wesentlich mehr Einsätze und vermutlich auch mehr Tore erzielt hätte. Erst am 34. Spieltag gab er beim 2:1-Meisterstück in Köln sein Comeback und gefiel in den gut 20 Minuten auf dem Platz mit seiner Präsenz im und um den Strafraum.

Kurzzeitig war sogar Lewandowski vergessen

Vor dem Hintergrund der Blessuren mutet Choupo-Motings Statistik erst recht kurios an. Alle zehn Saisontreffer in der Bundesliga erzielte er zwischen dem 10. und dem 23. Spieltag, vor allem vor der WM-Pause spielte er sich in einen beinahe unglaublichen Lauf mit sechs Tore in sechs Partien. Neben der Bundesliga jubelte er dreimal im Pokal und viermal in der Champions League. Dabei rutschte Choupo-Moting im vergangenen Herbst erst als Sturmspitze in die Mannschaft, weil der eigentlich dafür vorgesehene Thomas Müller verletzt ausfiel. Danach übertraf der WM-Teilnehmer Kameruns (ein Tor) alle Erwartungen und ließ kurzzeitig sogar Robert Lewandowskis Abgang beinahe vergessen.

Aber eben nur kurzzeitig. Vor allem nach seinem Ausfall im Frühjahr wurde überdeutlich, dass den Bayern ein echter Neuner von gehobenem internationalem Format fehlt. Die Bayern belohnten Choupo-Motings Leistungen Anfang März mit einer Vertragsverlängerung um ein Jahr, satter Gehaltssprung inklusive. Dennoch dürfte der Stürmer in der kommenden Saison wieder häufiger in der Jokerrolle zu finden sein, steht die Verpflichtung eines Neuners doch an Platz eins der Prioritätenliste des FC Bayern.