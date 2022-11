Choupo-Moting und ein Zweitliga-Profi: Der WM-Kader von Kamerun

Nationaltrainer Rigobert Song hat seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Zwei in Deutschland aktive Profis fahren mit Kamerun nach Katar.

In Katar dabei: Eric Maxim Choupo-Moting. imago images/Sebastian Frej

Wenn Kamerun am 24. November zum achten Mal in ein WM-Turnier startet, wird mit Eric Maxim Choupo-Moting auch ein Bundesliga-Profi zum Aufgebot von Trainer Rigobert Song gehören. Mit Kunde Malong von Olympiakos Piräus steht ein zweiter Spieler im Kader, der Erfahrung in der Bundesliga gesammelt hat. Für den 1. FSV Mainz 05 lief er 68-mal im Oberhaus auf.

Während mit Gael Ondoua von Hannover 96 ein zweiter in Deutschland aktiver Profi mit den Löwen nach Katar fahren wird, verpasst Eintracht Frankfurts Jerome Onguene seine erste Weltmeisterschaft. Zwar stand der Innenverteidiger nach längerer Verletzungspause zuletzt wieder vermehrt im Kader der Hessen, zu einem Pflichtspieleinsatz kam er bislang aber nicht.

In Gruppe G trifft Kamerun auf die Schweiz, bei der sieben Bundesliga-Profis im Kader stehen, Brasilien und Serbien.

Das WM-Aufgebot des Kamerun im Überblick

Tor: André Onana (Inter Mailand), Devis Epassy (Abha Club), Simon Ngapandouetnbu (Olympique Marseille)

Abwehr: Christopher Wooh (Stade Rennes), Jean-Charles Casteletto (FC Nantes), Nicolas Nkoulou (Aris Saloniki), Enzo Ebosse (Udinese Calcio), Nouhou (Seattle Sounders), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Collins Fai (Al-Tai Hail)

Mittelfeld: Olivier Ntcham (Swansea City), Gael Ondoua (Hannover 96), Martin Hongla (Hellas Verona), André-Frank Zambo Anguissa (SSC Neapel), Pierre Kunde (Olympiakos Piräus), Samuel Yves Oum Gouet (KV Mechelen)

Angriff: Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon), Nicolas Moumi Ngameleu (Dynamo Moskau), Jerome Ngom Mbekeli (Apejes de Mfou), Bryan Mbeumo (FC Brentford), Christian Bassogogg (Shanghai Shenhua), Vincent Aboubakar (Al Nasr Riad), Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München), Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern), Souaibou Marou (Coton Sport FC)