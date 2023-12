Choupo-Moting nicht beim Afrika-Cup dabei: Song verzichtet auf Bayern-Profi

Kameruns Kader für den Afrika-Cup 2024 in der Elfenbeinküste steht - und Eric Maxim Choupo-Moting fehlt im Aufgebot von Nationaltrainer Rigobert Song. Noussair Mazraoui wurde derweil für Marokko nominiert.

Im vorläufigen Aufgebot der unzähmbaren Löwen war der Name des 34-Jährigen noch aufgetaucht, nun fehlt der Bayern-Stürmer aber im finalen Kader für den am 13. Januar startenden Afrika-Cup. Das geht aus einer Mitteilung des Verbands am Donnerstagvormittag hervor.

Choupo-Moting stand bislang 73-mal für die Nationalmannschaft Kameruns auf dem Platz, erzielte 20 Tore. Im Kalenderjahr 2023 lief er allerdings nur einmal für Coach Song auf, im Dezember beim 3:0-Sieg gegen Burundi. Im Oktober hatte er seine Länderspielreise aufgrund von muskulären Problemen "in letzter Minute" abgesagt, wie es damals vom Verband hieß. Auch in der Länderspielphase im November stand er nicht im Kader Kameruns.

Beim FC Bayern kam er zuletzt nur zu Kurzeinsätzen, wurde beim 2:1 gegen Wolfsburg in der Nachspielzeit eingewechselt, zuvor beim 3:0 gegen Stuttgart in der 83. Minute. In der laufenden Saison kommt er auf zwei Treffer und zwei Vorlagen in insgesamt 14 Einsätzen.

Kim und Mazraoui für Asien- und Afrika-Cup nominiert

Für Bayern-Coach Thomas Tuchel bedeutet dies einen Ausfall weniger in den kommenden Wochen. Min-Jae Kim steht im Aufgebot von Südkorea für den Asien-Cup, das bestätigte Nationaltrainer Jürgen Klinsmann am Donnerstag. Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui wurde trotz seiner aktuellen Verletzung für den Kader Marokkos für den Afrika-Cup nominiert. Ob er nach seinem Muskelbündelriss rechtzeitig für den Turnierstart fit wird, ist noch unklar. Am 17. Januar startet Marokko mit einem Spiel gegen Tansania in das Turnier.

"Stellen Sie sich mal vor, dass die drei im Kader gefehlt hätten, dann weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, diese Leistung zu bringen, dann wären wir mit zwölf Spielern angereist", sagte Tuchel nach dem Stuttgart-Spiel im Hinblick auf die dünne Personaldecke beim Rekordmeister. Zumindest auf Choupo-Moting kann der 50-Jährige im Januar und Februar nun doch zurückgreifen.