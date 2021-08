Choupo-Moting: In alle Richtungen lobenswert

Nach dem spektakulären 12:0-Pokalerfolg des FC Bayern herrschte beim Rekord-Pokalsieger beste Laune bei allen Beteiligten. Besonderes Lob von Coach Nagelsmann gab es für den Vierfach-Torschützen - und einen zuletzt stark gescholtenen.

Als einen "gelungenen Abend für uns" resümierte Bayerns Stürmer-Back-Up Eric Maxim Choupo-Moting das krachende 12:0 gegen Fünftligist Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals. Nach dem Abpfiff und diversen getauschten Trikots erklärte der Angreifer am "Sky"-Mikrofon seine Einstellung: "Ich sage jedem Einzelnen immer: Es ist egal, ob man jetzt viel Spielzeit hat oder nicht - wenn man die Chance bekommt, soll man Gas geben." Diese Devise setzte der 32-Jährige mit vier Treffern und drei Vorlagen gegen sich wacker wehrende, aber am Ende völlig chancenlose Bremer auch direkt selbst um.



Choupo-Moting lobte nicht nur die Höhe des Ergebnisses, sondern auch die "schönen Tore und guten Kombinationen" seines Teams und dessen Einsatz, ließ grinsend bezüglich seiner eigenen Leistung aber auch nicht unerwähnt: "Also auf dem Bolzplatz habe ich schon auch mal einen Fünfer- oder einen Sechserpack gemacht." Den Spielball schnappte sich der Routinier dennoch.



Also auf dem Bolzplatz habe ich schon auch mal einen Fünfer- oder einen Sechserpack gemacht. Eric Maxim Choupo-Moting

"Wir sind gar nicht ganz so gut ins Spiel gekommen. Gerade die ersten fünf Minuten haben die Bremer noch frech mitgespielt", erklärte Defensivboss Joshua Kimmich nach dem Torspektakel im Weser-Stadion. "Dann hatten wir es aber ganz gut im Griff und wollten es auch seriös zu Ende spielen". Auftrag erfüllt, könnte man anhand von vier Toren in den zehn Minuten vor dem Abpfiff attestieren.



"Ich glaube, du gehst immer mit so einem kleinen Funken Hoffnung rein. Ich finde, die ersten sechs, sieben Minuten haben sie es auch echt gut gemacht, waren mutig, haben nach vorne gespielt", zollte auch FCB-Coach Julian Nagelsmann dem Gegner Respekt. Dass die Partie letztlich einseitig werden würde, sei jedoch wohl auch den Bremern klar gewesen. Nagelsmann zeigte sich sehr zufrieden, nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit Dingen, die beim knappen 3:2-Sieg gegen Köln weniger funktioniert hatten. "Mir geht es darum, dass wir den Impuls zum Gegenpressing immer drin haben, unabhängig davon, ob der Gegner jetzt Oberliga spielt oder Champions League.



Ich finde, das muss man einer Mannschaft wie Bayern München auch hoch anrechnen, dass sie immer weiter macht. FCB-Coach Julian Nagelsmann

Eine Einschätzung zur Anzahl der Tore gab Nagelsmann dennoch ab: "Ich finde, das muss man einer Mannschaft wie Bayern München auch hoch anrechnen, dass sie immer weiter macht. Es steht irgendwann 8:0, wir haben die dritte englische Woche, machen aber trotzdem weiter. Das ist schon gut."

Lob für verteidigenden Vierfach-Knipser und Sané

Extra-Lob gab es für Vierfach-Torschütze Choupo-Moting: "Dass ein Spieler mit Ball was machen will, ist für mich relativ klar. Aber dass er so gut verteidigt, das rechne ich ihm hoch an. Das finde ich immer sehr lobenswert." Weitere Loorbeeren gingen in Richtung Leroy Sané, der zuletzt stark in der Kritik stand. "Er war sehr engagiert. Natürlich hat jetzt nicht alles funktioniert, aber er hat auch keine super leichte Situation", sagte Nagelsmann. "Ich finde, in so einem Spiel das Engagement zu sehen, ist das Wertvollste. Es gab keine Situation, in der er stehen geblieben ist."



Mannschaftskollege Kimmich ergänzte: "Ich glaube, dass der Leroy weiß, dass wir alle hinter ihm stehen und wissen, was er drauf hat. Und ich bin mir sicher, dass er das in dieser Saison auch noch zeigen wird."

"Es war auch für neue Spieler gut, Minuten zu kriegen", ergänzte Youngster Jamal Musiala, der ebenfalls zwei Treffer zum Erfolg beisteuerte - oder sogar drei? "Hoffentlich zählt man's als mein Tor", sagte der 18-Jährige lachend mit Blick auf das 3:0, als der Bremer Verteidiger Jan-Luca Warm Musialas Schuss wohl noch auf der Torinie an seinen eigenen Oberschenkel lenkte, von wo aus die Kugel dann ins Netz trudelte.