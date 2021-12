Choupo-Moting im Kamerun-Kader für Afrika-Cup

Eric Maxim Choupo-Moting (32) wird dem FC Bayern womöglich bis zum Februar fehlen. Der Stürmer wurde für Kameruns Afrika-Cup-Aufgebot nominiert.

Dem FC Bayern konnte Eric Maxim Choupo-Moting seit Mitte November nicht helfen, daraus wird sich nun wohl eine dreimonatige "Pause" entwickeln. Weil der Stürmer, zuletzt vom Coronavirus und dessen Nachwirkungen gebremst, für Kamerun beim Afrika-Cup auflaufen soll, könnte er bis Anfang Februar abwesend sein.

Gastgeber Kamerun eröffnet das Turnier am 9. Januar gegen Burkina Faso und gilt als einer der Favoriten auf den Titel. Am 6. Februar steigt in Yaoundé das Endspiel.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass die europäischen Top-Klubs ihre afrikanischen Spieler wegen der Corona-Lage nicht freistellen wollen. Stark betroffen wäre zum Beispiel der FC Liverpool, dem Sadio Mané (Senegal) und Mohamed Salah (Ägypten) wegbrechen würden.