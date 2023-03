Choupo-Moting fehlt Bayern - Nagelsmann kündigt "ein paar" Wechsel an

Der FC Bayern wird gegen Augsburg mit verändertem Personal auflaufen. Eric Maxim Choupo-Moting (33) fällt sicher aus.

Joshua Kimmich hat es am Mittwochabend vorgemacht. Er verließ die Allianz-Arena ohne breites Grinsen oder große Töne. Er wolle erst reden, wenn die Bayern am Samstag auch gegen Augsburg gewonnen haben. Wenn sie das Champions-League-Spiel gegen Paris also vergolden konnten. Denn wie sagte es Thomas Müller: "Am Samstag fragt keiner mehr nach Mittwoch."

Abgehakt ist die Königsklasse fürs Erste, es wartet der Liga-Alltag mit der Pflichtaufgabe beim Heimspiel gegen Augsburg. Dass dieses Spiel anders aussehen wird, ergibt sich schon beim Blick aufs Münchner Personal.

Eric Maxim Choupo-Moting, am Mittwoch der Torschütze zum 1:0, wird wegen Rückenproblemen ausfallen. Dazu haben "einige Spieler Müdigkeit" angegeben, wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag erklärte. Unter anderem Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leon Goretzka. "Wir wissen noch nicht genau, wer beginnen kann. Das werden wir morgen erst entscheiden können."

"Ein paar Wechsel" werde es auf jeden Fall geben. Leroy Sané wird wohl wieder von Beginn an auflaufen, dafür dürfte Müller, sofern fit, in die Spitze rücken. In der Abwehr steht der gegen PSG gesperrte Benjamin Pavard wieder zur Verfügung, Joao Cancelo soll seine Chance bekommen und dürfte auf der rechten Seite für Coman starten.

Gewarnt ist Nagelsmann jedenfalls, nicht zu viel zu verändern. Das war schon beim 2:3 in Mönchengladbach, als er im Anschluss an das Hinspiel in Paris auf fünf Positionen getauscht hatte, nach hinten losgegangen - natürlich auch begünstigt durch den frühen Platzverweis für Dayot Upamecano.