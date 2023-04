Choupo-Moting fällt erneut aus - Mané in Mainz wieder dabei

Am Samstag will der FC Bayern gegen Hoffenheim Wiedergutmachung leisten. Eric Maxim Choupo-Moting (34) kann dabei wieder nicht helfen.

Nach dem Champions-League-Viertelfinale ist vor dem Bundesliga-Alltag. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt der FC Bayern die TSG Hoffenheim und steht unter Druck. Bei einem Punktverlust könnte Dortmund, das parallel in Stuttgart gefordert ist, gleich- oder wieder vorbeiziehen.

Helfen wird den Münchnern nicht, dass Eric Maxim Choupo-Moting seine Kniegelenksprobleme nach wie vor nicht auskuriert hat und erneut nicht zur Verfügung steht. Sowohl beim 1:0 in Freiburg als auch beim 0:3 in Manchester hatte Bayerns einziger echter Stürmer bereits gefehlt - und wurde durchaus vermisst.

Bevor ihm zunächst der Rücken zu schaffen gemacht hatte und dann das Knie Probleme bereitete, war Choupo-Moting in der Liga eigentlich gut drauf. Vom 21. bis 23. Spieltag hatte der kamerunische Nationalspieler dreimal in Folge getroffen, nur beim 4:2 gegen Dortmund am 26. Spieltag blieb er in der Liga ohne Erfolgserlebnis.

Ansonsten kann Thomas Tuchel fast aus dem Vollen schöpfen. Sadio Mané wurde nach seinem Schlag gegen Leroy Sané in Manchester für das Hoffenheim-Spiel suspendiert. Am kommenden Samstag in Mainz ist er laut Tuchel definitiv wieder dabei.