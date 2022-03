Choupo-Moting erneut positiv auf Coronavirus getestet

Bayerns Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit aus.

Der FC Bayern München muss wie schon im Herbst auf Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert und fällt damit für die Partie am kommenden Samstag in Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aus.

"Der Angreifer befindet sich in häuslicher Isolation, es geht ihm gut", teilte der FC Bayern dazu lediglich mit. Choupo-Moting hatte sich am Dienstag mit Kameruns Nationalmannschaft durch einen 2:1-Sieg in Algerien das Ticket für die WM in Katar gesichert. In dieser Saison hat der 33-Jährige bisher 15 Ligaspiele bestritten und dabei vier Tore erzielt.

Daneben hat Trainer Julian Nagelsmann aktuell noch die Qual der Wahl, denn ansonsten fehlt lediglich Niklas Süle (Muskelfaserriss).