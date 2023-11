Choreo mit Lichtenhagen-Anspielung: Hansa verteidigt eigene Fans

Nach ihrer provokanten Choreografie im Heimspiel gegen St. Pauli haben die Fans von Hansa Rostock volle Rückendeckung vom Verein erhalten.

Hansa-Fans zeigen im Spiel gegen St. Pauli das "Sonnenblumenhaus" in Rostock-Lichtenhagen. picture alliance / Fotostand

Nicht zum ersten Mal provozierten Anhänger des FC Hansa Rostock am Samstag bei einem Spiel gegen den FC St. Pauli mit einer Anspielung auf die fremdenfeindlichen Angriffe im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen im August 1992 und ernteten dafür Kritik. Die Klubverantwortlichen hatten mit dem Banner allerdings kein Problem.

"Die Choreografie wurde anlässlich des 13-jährigen Jubiläums der Fangruppe 'Plattenbau Rostock' (kurz 'PBR') durchgeführt", teilte Hansa am Tag nach der 2:3-Heimniederlage auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Gruppe sei seit vielen Jahren in der Hansa-Fanszene aktiv und zu keinem Zeitpunkt durch Aktionen oder Äußerungen aufgefallen, "die nicht mit den Werten des FC Hansa zu vereinbaren waren oder sind".

"Die Choreo zeigt nicht nur das 'Sonnenblumenhaus', sondern auch andere Plattenbauten"

Bei der Choreo war auf der Blockfahne unter anderem das "Sonnenblumenhaus" abgebildet, eine zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, die 1992 unter dem Applaus tausender Schaulustiger in Brand gesteckt worden war. Dazu zündeten die Anhänger orange Bengalos und schwarze Rauchtöpfe. Die Erklärung des Vereins: "Die Mitglieder sind in den DDR-typischen Plattenbauten des Rostocker Nordwestens zu Hause und fühlen sich nach wie vor damit eng verbunden - daher auch der Name der Fangruppe - 'Plattenbau Rostock'. Die Choreo zeigt nicht nur das 'Sonnenblumenhaus', sondern auch andere Plattenbauten."

Gleichwohl, heißt es in der Mitteilung weiter, herrsche Einigkeit darüber, "dass die schrecklichen Ereignisse von 1992 mit ganzer Schärfe verurteilt und keineswegs verherrlicht werden - dazu hat sich die Fanszene erst kürzlich auch noch einmal klar in ihrem Szenemagazin positioniert."

Zwei Kinder bei Steinwürfen verletzt

Nach dem Spiel war es außerdem aus einer rund 100-köpfigen Personengruppe heraus zu Steinwürfen auf Polizeifahrzeuge gekommen. Nach Polizeiangaben wurde dabei auch ein privates Auto getroffen, wodurch zwei Kinder im Alter von zwei und zwölf Jahren durch Glassplitter verletzt wurden. "Dass Kinder verletzt wurden, macht es noch verwerflicher. Wir hoffen für alle Geschädigten, dass die Täter schnell identifiziert werden", erklärte Hansa dazu. "Körperverletzungen, Gewalt und die Gefährdung anderer Menschen sind Straftaten und selbstredend durch nichts zu rechtfertigen."