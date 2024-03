Choi ist zurück bei Eintracht Norderstedt

Der FC Eintracht Norderstedt hat sich mit einem Rückkehrer verstärkt. Im Sommer verließ Kang-Min Choi die Garstedter aus beruflichen Gründen. "Nun haben sich die Vorzeichen geändert" und der 31-jährige Südkoreaner ist zurück in Norderstedt. Nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit sei klar gewesen: Choi habe in den vergangenen Monaten nichts verlernt und sei fit, heißt es in er Klubmeldung. Zwar fehle nach einem halben Jahr ohne Fußball die Spielpraxis. Aber: "Er hat nach wie vor eine hohe Qualität und wird uns in der Endphase der Saison weiterhelfen können, den Klassenerhalt zu sichern“, so der Klub.