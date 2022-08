Chinese Wu schreibt bei den US Open Geschichte

Wu Yibing hat bei den US Open am Montagabend mit seinem Sieg in der ersten Runde Geschichte geschrieben. Beinahe wäre ihm ein Landsmann zuvorgekommen.

Der 22-Jährige hat als erster Chinese seit 63 Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier ein Einzelmatch gewonnen. Wu setzte sich überraschend gegen den an Nummer 31 gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili mit 6:3, 6:4, 6:0 durch.

Mei Fu Chi war zuvor als letztem Spieler Chinas 1959 in Wimbledon ein Sieg bei einem Major gelungen. Wu ist zudem der erste Chinese, der seit 1935 ein Match bei den US Open gewonnen hat. Er hatte 2017 den Junioren-Wettbewerb gewonnen, doch seine Profikarriere kam auch aufgrund von Verletzungen bislang noch nicht richtig in Schwung. Nun hat Wu 14 Duelle in Folge für sich entschieden.

Kurz vor dessen historischem Moment hätte beinahe Zhizhen Zhang schon einen solchen gehabt. Der 25-jährige Landsmann von Wu hatte Tim van Rijthoven aus den Niederlanden am Rande einer Niederlage, nutzte aber all seine sieben Matchbälle nicht. Am Ende unterlag er mit 6:3, 7:6, 6:7, 1:6 und 4:6.