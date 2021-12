China kritisiert USA für diplomatischen Boykott der Winterspiele

hina hat den diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking durch die USA scharf kritisiert. Washington solle aufhören, den Sport zu politisieren, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Dienstag in Peking.

14 Jahre nach den Sommerspielen finden 2022 die Winterspiele in Peking statt. imago images/VCG