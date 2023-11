Klinsmann holt mit Südkorea zweiten Sieg - Kapitän Son glänzt

In der WM-Qualifikation in Asien hat Südkorea am zweiten Spieltag den zweiten Sieg eingefahren. Matchwinner gegen China war Son - mit zwei Toren und einer Vorlage.

Der Auftakt in die WM-Qualifikation war Jürgen Klinsmann mit Südkorea mit einem deutlichen 5:0 über Underdog Singapur am Samstag bereits gelungen. Am zweiten Spieltag ließen die Taegeuk Warriors in China ein 3:0 folgen. Es war inklusive Freundschaftsspiele nicht nur der fünfte Sieg in Serie, sondern auch der fünfte ohne Gegentor.

Son trifft doppelt und legt auf

Spieler des Spiels war dabei Heung-Min Son. Der Angreifer von den Tottenham Hotspur traf in Hälfte eins erst per Foulelfmeter (11.) und dann kurz vor der Pause nach einer Ecke mit dem Kopf (45.). Im zweiten Abschnitt ließ die Klinsmann-Elf, bei der Bayerns Min-Jae Kim ebenfalls wie der Ex-Leipziger Hee-Chan Hwang in der Startelf stand, nichts mehr anbrennen.

Bei der endgültigen Entscheidung kurz vor Schluss hatte Son erneut seine Füße im Spiel, diesmal als Assistgeber. Die Vorlage verwertete Seung-Hyun Jung zum 3:0-Endstand (87.).

Damit führt Südkorea die Qualifikationsgruppe C souverän an. Am 21. März geht der dritte Spieltag über die Bühne, dann ist Thailand zu Gast, ehe am 26. März auswärts das Rückspiel ansteht.

Großes Ziel Asien-Cup

Vorher haben Son und Co. aber noch ein Großes vor. Beim am 10. Januar beginnenden Asien-Cup ist der Titel das Ziel. "Wir wollen nicht sagen, vielleicht das Halbfinale oder vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kein Vielleicht: Wir gehen da hin, um zu gewinnen", sagte Klinsmann vor Kurzem.

Auf Südkorea warten in der Gruppe E die Gegner Bahrain, Jordanien und Malaysia. Das erste Spiel ist am 15. Januar gegen Bahrain.