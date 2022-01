Di Maria und Martinez schießen Argentinien zum nächsten Sieg

Argentinien hat die nächste Aufgabe in den Eliminatoris mit Mühe gelöst. Die unterlegenen Chilenen schmerzt die Niederlage sehr.

Alle Tore im Stadion Zorros del Desierto in Calama fielen in der ersten Spielhälfte. Schon in der 8. Minute klingelte es im Kasten der Chilenen. Angel di Maria traf von außerhalb des Strafraums ins lange Eck. Ben Brereton (Blackburn Rovers) glich in der 20. Minute für die Gastgeber aus, doch das 1:1 hielt keine Viertelstunde. In der 33. Minute prallte der Ball von Chiles Torhüter Claudio Bravo ab, Inter-Star Lautaro Martinez schaltete schnell und traf aus kurzer Distanz für die Gäste zum 2:1-Endstand.

Ohne Trainer und Superstar

Die Albiceleste musste bei der Partie in der Atacama-Wüste auf Kapitän Lionel Messi und Nationaltrainer Lionel Scaloni verzichten. Der Superstar von Paris Saint-Germain war nach einer Corona-Infektion noch nicht topfit, der Coach zuletzt auch positiv auf das Virus getestet worden.

Während das zweitplatzierte Argentinien wie die ebenfalls siegreichen Brasilianer bereits für die WM Ende des Jahres in Katar qualifiziert ist, mussten die Chilenen einen weiteren Rückschlag im Kampf um ein Ticket für das Turnier hinnehmen. Die siebte Niederlage ließ "La Roja" mit weiterhin 16 Zählern auf den siebten Platz abrutschen. Vier Nationen qualifizieren sich sicher, der Fünfte geht in interkontinentale Play-off-Duelle.

Suarez führt Uruguay zum Dreier - Kolumbien vs. Peru

Zuvor hatten sich Uruguay und Paraguay nach einem Tor von Atletico-Stürmer Luis Suarez mit 1:0 getrennt. Damit hat die Celeste (4. Platz, 19 Punkte) mit ihrem neuen Trainer Diego Alonso einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für die WM gemacht, während das Ticket nach Katar für die paraguayische Nationalmannschaft (Neunter mit 13 Punkten) mit der Niederlage im Stadion Estadio General Pablo Rojas in Asunción in weite Ferne gerückt ist.

In weiteren Spielen am Freitag können sich Kolumbien und Peru im Direktvergleich wichtige Zähler auf dem Weg nach Katar sichern. Gleiches gilt auch für Bolivien, das mit einem Sieg bei Schlusslicht Venezuela ganz dicht an die Top 5 heranrücken würde.