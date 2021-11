Chiellini und die Fifpro fordern mehr Anstrengungen gegen Diskriminierung

Anderlecht-Trainer Vincent Kompany und Italiens EM-Kapitän Giorgio Chiellini unterstützen eine Aktion der Spielergewerkschaft Fifpro gegen Diskriminierung im Fußball.

Der am Dienstag veröffentlichte Report unter dem Titel "What Equal Playing Field?" befasst sich mit den Auswirkungen von Diskriminierung auf das Leben von Fußballprofis. Ex-HSV-Spieler Kompany, Juve-Profi Chiellini sowie die aktiven beziehungsweise ehemaligen Nationalspielerinnen Anita Asante (England), Gaby Garton (Argentinien) und Quinn (Kanada) berichten über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, die nicht mit dem Verlassen des Platzes oder Stadions enden. "Das Aufkommen der sozialen Medien bietet einen direkten Zugang zu den Spielern, den frühere Generationen zum Glück nie erlebt haben", betont Asante.

In den Führungsetagen des Fußballs ist die Vielfalt nach wie vor nicht repräsentativ. Vincent Kompany

Kompany, der aktuell RSC Anderlecht trainiert, fordert eine größere Vielfalt in den Führungsetagen, um Rassismus und Ungleichheit zu bekämpfen: "Nur wenige Führungskräfte im Fußball wissen, wie es ist, wenn man auf dem Spielfeld mit Bananen beworfen wird oder sexuelle Bemerkungen hört. Die Leute, die wir bitten, Lösungen und Maßnahmen zu entwickeln, haben nicht im Entferntesten eine Vorstellung davon, was die Spieler erleben.“

Der 35-jährige Kompany sieht jedoch noch ein anderes Problem: "Die Vielfalt spiegelt sich nicht in den Machtstrukturen des Fußballs wider. Ein flüchtiger Blick auf die Vorstandsetagen der Klubs zeigt, dass sie immer noch eine Brutstätte der Ungleichheit sind. In den Vorständen und Führungsetagen des Fußballs ist die Vielfalt nach wie vor nicht repräsentativ, und es fehlen vor allem Schwarze Menschen und Frauen."

Vorkommnisse in der Serie A für Chiellini "inakzeptabel"

Chiellini beklagt die Vorkommnisse in der Serie A: "Der italienische Fußball steht vor einer weiteren Herausforderung, dem entsetzlichen Rassismus, dem Schwarze Spieler ausgesetzt sind. In dieser Saison haben wir bereits so viele Vorfälle erlebt. Als Italiener schäme ich mich dafür, dass meine Mannschaftskameraden und Mitspieler so etwas erleben müssen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das verkraften. Natürlich habe ich als Fußballer auch schon einige Zwischenrufe von der Tribüne hinnehmen müssen. Manchmal war es schwierig, mich zu konzentrieren und meine Emotionen zu kontrollieren. Aber ich bin noch nie wegen etwas beschimpft worden, das ein Teil von mir ist, wie meine Hautfarbe, mein Geschlecht oder meine Sexualität. Ich werde nie verstehen können, wie sich das anfühlt, aber ich weiß, dass es inakzeptabel ist und dass es aufhören muss."

Der Fußball versäumt es, dieses Problem mit der gebührenden Ernsthaftigkeit anzugehen. Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann

Der Juve-Kapitän beklagt zudem, dass die Erwartung, gegen Diskriminierung vorzugehen, auf den Schultern der am stärksten Betroffenen laste. „Diejenigen von uns, die nicht direkt betroffen sind, müssen aufstehen und bessere Verbündete sein - als Kapitäne, als Mannschaftskameraden, als Menschen," fordert Chiellini.Die Fifpro hat einen Forderungskatalog erstellt. Aus Sicht der Spielergewerkschaft muss Diskriminierung weltweit strenger verfolgt werden. Dazu sollten auch anonyme Meldeplattformen zum Beispiel Whistleblower-Apps eingesetzt werden. Außerdem müssten die Betroffenen eine bessere Betreuung und mehr Hilfestellung erhalten. "Der Fußball hat die Pflicht, mehr zu tun, um Spieler zu unterstützen, die Opfer geworden sind“, sagt Chiellini.

"Die Spieler, die in unserem Report zu Wort kommen, zeigen der Fifpro und der Fußballgemeinschaft, wie schmerzhaft und anstrengend es ist, täglich Diskriminierung zu erfahren“, erklärt Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann. Die Botschaft an die Dachverbände und andere Institutionen sei klar: „Der Fußball versäumt es, dieses Problem mit der gebührenden Ernsthaftigkeit anzugehen. Es ist jetzt an der Zeit, aktiv zu werden."