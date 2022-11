"Chiellini und Bale haben jeden Einzelnen gepusht"

Im Januar 2021 hatte Steven Cherundolo als Trainer der Zweiten Mannschaft von Los Angeles FC begonnen, ein Jahr später übernahm er die Erstvertretung des MLS-Teams. Jetzt ist er Meister - und sprach mit dem kicker über seinen Triumph und die nächsten Ziele.

Cherundolo führte den Klub zwölf Monate später in den Play-Offs zum Titelgewinn der MLS. Einen Tag nach dem dramatischen Finalsieg gegen Philadelphia Union (6:3 nach Elfmeterschießen) sprach der Bundesliga-Rekordspieler von Hannover 96 mit dem kicker über seinen Triumph und die nächsten Ziele.

Herr Cherundolo, im ersten Jahr als Cheftrainer auf Anhieb US-Meister mit Los Angeles FC - wie kurz war die Nacht nach dem Finale?

Für mich war die Nacht relativ normal. Das Spiel fand bei uns ja nachmittags statt, ich habe nicht ganz so lange gefeiert. Das habe ich gerne den Spielern und Fans überlassen.

Während der Live-Übertragung auf DAZN waren Sie im Rahmen der Pokalübergabe im TV gar nicht zu sehen. Auch jetzt klingen Sie nicht sonderlich euphorisch.

Ich war nach Abpfiff erst bei meiner Familie, stand dann auf der Bühne weit hinten. Das war aber genau richtig, um alles wirklich zu genießen. Ich bin innerlich schon euphorisch, doh als Trainer freut man sich anders als zu Spielerzeiten: Ich bin jetzt einfach platt, fühle mich vor allem sehr erleichtert. Die nervliche Belastung ist schon größer, wenn du nicht aktiv auf dem Feld mitarbeiten kannst.

Kurz vor Ende der Verlängerung ging Philadelphia 3:2 in Führung. War die Partie damit gefühlt verloren?

Im ersten Moment: Ja. So dachten sicher auch fast alle im Stadion. Aber als Beteiligter bleibt man trotzdem fokussiert, weil man weiß, wie viele verrückte Dinge im Fußball schon passiert sind. So kam es zum Glück ja auch diesmal…

Gareth fährt in guter Verfassung zur WM, der gemeinsame Plan ist für alle aufgegangen. Steven Cherundolo

Liga-Commissioner Don Garber schwärmte anschließend vom "besten MLS-Spiel aller Zeiten".

Diese Einschätzung habe ich von vielen Seiten gehört. Von der Dramaturgie her trifft das ganz bestimmt zu. Die rein fußballerische Qualität des Spiels fand ich aber gar nicht so berauschend. Unser 3:0 gegen Austin im Halbfinale beispielsweise war deutlich besser. Im Finale war aber auch keine ganz große Gala zu erwarten.

Warum?

Erstens spielen natürlich die Nerven eine größere Rolle. Doch auch die Konstellation mit zwei ganz unterschiedlichen Ansätzen von Fußball machte es von vornherein schwierig. Wir stehen für zielgerichteten Ballbesitzfußball, Philadelphia wartet auf Fehler, agiert sehr vertikal mit langen Bällen über den ganzen Platz. Diese Spielweise haben sie praktisch perfektioniert, für uns war das extrem unangenehm. Am Ende hatten wir dann einfach ein Stück mehr Kraft. Oder auch mehr Glück. Oder von allem etwas.

Und Sie hatten Gareth Bale, der als Joker mit einem tollen Kopfball zum 3:3 das Elfmeterschießen erzwang. Eine späte Genugtuung, nachdem er vorher nur auf die enttäuschende Bilanz von zwölf Einsätzen und zwei Toren kam?

Diese Einschätzung wäre komplett falsch. Wir haben Gareth immer gebracht, wenn er gesund und fit war. Leider hatte er über die Saison einige Verletzungsprobleme, da war es dann auch wichtig und richtig, kein Risiko einzugehen. Der gemeinsame Plan ist für alle aufgegangen: Gareth hat das Finale für uns mitentschieden und fährt jetzt in guter Verfassung mit Wales zur WM.

Giorgio hatte großen Anteil, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind.

Giorgio Chiellini, Ihr zweiter Superstar, erlebte das Endspiel komplett von der Bank aus. Bei der Feier nach Abpfiff war er aber ähnlich wie Bale alles andere als eine Randfigur sondern mittendrin.

Giorgio war angeschlagen, leider hat es nicht gereicht für dieses Spiel. Aber er hatte einen großen Anteil auf dem Feld, dass wir überhaupt bis ins Finale gekommen waren. Auch wenn er nicht spielen konnte, haben wir ihn mit in den Kader genommen, genau wie das bei Gareth einige Male der Fall war. Vielleicht ist auch deshalb aus der Ferne bei manchen ein falscher Eindruck entstanden über die sportliche Wertigkeit. Aber beide haben uns von Tag eins extrem viel gegeben, weit über ihre individuelle sportliche Leistung hinaus. Sie haben sich voll integriert und identifiziert, jeden Einzelnen in der Mannschaft mit ihrer Erfahrung und Persönlichkeit als Teamplayer gepusht. Ich denke, beim Feiern hat man auch als TV-Zuschauer erkannt, wie extrem gut beide als Typen in der Mannschaft und im Verein angekommen sind.

Im Mittelpunkt stand auch Ersatzkeeper John McCarthy, der kurz vor Schluss für den mit Rot vom Platz gestellten Maxime Crépeau.kam. Für Sie als Trainer letztlich ein Glücksfall - oder hätten Sie McCarthy fürs Elfmeterschießen vielleicht sowieso eingewechselt?

(schmunzelt) So mutig wäre ich wohl nicht gewesen. Aber wir wussten schon, dass John ein guter Elfmetertöter ist. Für Maxime gilt das allerdings auch. John ist nochmal eine verrückte Geschichte für sich. Er ist in Philadelphia geboren, wurde jetzt gegen seinen Ex-Verein zum Helden. Das freut mich sehr für ihn, er ist ein Super-Typ.

Crépeau verletzte sich bei seinem Foulspiel außerhalb des Strafraums selbst, er wurde lange behandelt und dann vom Platz getragen. Wie geht es ihm?

Leider nicht so gut. Es handelt sich um eine schwerere Verletzung am Bein. Er wird sicher einige Zeit brauchen, um wieder fit zu werden.

Max Kruses Verpflichtung wäre aufgrund des Salary Caps für uns nicht machbar.

Die Mission Titelverteidigung beginnt Ende Februar, ab März startet LAFC zudem erstmals in der CONCACAF Champions League - weiter mit Chiellini und Bale?

Ja, Giorgio und Gareth bleiben definitiv. Wir versuchen generell, die Mannschaft zusammenzuhalten. Auch wenn es schwer wird, weil der eine oder andere Leistungsträger sicher die Möglichkeit hätte, den nächsten Schritt zu gehen.

Stößt jetzt auch noch Max Kruse aus Wolfsburg dazu?

Nein. Ich hoffe, dass Max in die USA kommt. Aber für uns wäre seine Verpflichtung aufgrund des bestehenden Salary Caps durch die Liga nicht machbar.

Ernst Tanner hat sich bei uns entschuldigt, alles okay.

Apropos: Philadelphias deutscher Sportdirektor Ernst Tanner erklärte im Sommer im kicker-Interview, er fühle sich "etwas verarscht", weil Chiellini und Bale bei LAFC ins offizielle Gehaltsbudget passen sollen…

Das wurde auch hier in den USA medial aufgegriffen und hat einige Wellen geschlagen. Ernst hat sich bei uns entschuldigt, da ist nichts hängengeblieben, alles okay.

LAFC hat den Ruf als Glamourklub, Philadelphia als Underdog, der mit vergleichsweise wenigen Mitteln das Maximum herausholt. War es auch unter diesem Gesichtspunkt ein Finale der Gegensätze?

Das ist doch Klischee. Wir haben mit Glamour nichts am Hut, sondern wollen vor allem gewinnen. Wenn wir dabei auch noch gut aussehen, haben wir natürlich nichts dagegen (lacht). Und wie gesagt: Wirtschaftlich haben alle Klubs die gleichen Vorgaben, an die sie sich halten müssen. Philadelphia spielt jetzt seit drei Jahren auf höchstem Niveau, ein Underdog sind sie ganz sicher nicht. Aber sie haben sich dieses Image erarbeitet. Auch das machen sie, wie auf dem Platz, sehr clever und sehr gut.