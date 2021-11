Chiefs zurück in der Spur - Wildes Duell zwischen Chargers und Steelers - Frust pur in Seattle

Die Kansas City Chiefs haben den schlechten Saisonstart endgültig vergessen gemacht, die Arizona Cardinals sind auch ohne ihren Star-Quarterback zurück an der Spitze der NFC - und "Sunday Night Football" sah ein wildes Duell zwischen Chargers und Steelers.

Nach dem schwachen Start in die Saison (3:4) schienen den Kansas City Chiefs in der AFC schon ein wenig die Felle davon zuschwimmen. Doch der Super-Bowl-Sieger von 2019 ist spätestens nach dem 19:9 gegen die Dallas Cowboys wieder in der Spur - vor allem dank weniger Verletzungen und einer stark verbesserten Defense.

Rushing-Touchdowns von Tight End Travis Kelce und Running Back Clyde Edwards-Helaire, zwei Field Goals von Harrison Butker und eine starke Abwehrleistung (u.a. 3,5 Sacks von Tackle Chris Jones) bescherten den Chiefs den vierten Sieg in Folge. Star-Quarterback Patrick Mahomes verlebte dabei einen für seine Verhältnisse ruhigen Abend (23/37, 260 Yards, 0 TD, 1 INT). Seinem Gegenüber Dak Prescott gelang ebenfalls kein Touchdown-Pass, dafür unterliefen ihm gleich zwei Interceptions.

Die Chiefs (7:4) stehen schon wieder an der Spitze der AFC West, auch die Cowboys (8:3), die zwei der letzten drei Spiele verloren haben, führen die NFC East weiter an. Allerdings droht mit CeeDee Lamb ein weiterer Receiver wegen einer Gehirnerschütterung auszufallen.

Vier Touchdowns von Ekeler - Steelers-Aufholjagd ohne Krönung

Hinter den Chiefs liegen in der AFC West die Los Angeles Chargers (6:4), die sich gegen die Pittsburgh Steelers in einem wilden Spätspiel mit 41:37 durchsetzten. Dabei setzten die Gäste im Schlussviertel mit erzielten 27 Punkten zur großen Aufholjagd an und gingen 3:29 Minuten vor Schluss sogar in Führung. Doch die Chargers hatten noch einen Antwort-Drive über 75 Yards parat, an dessen Ende Quarterback Justin Herbert (3 TD, 1 INT, 382 Passing Yards, 90 Rushing Yards) einen 53-Yard-Touchdownpass an Mike Williams abfeuerte. Ganz stark zudem bei den Chargers: Running Back Austin Ekeler, der den Ball gleich viermal in die Endzone trug.

Mit den Las Vegas Raiders (5:5) war ein drittes Team aus der AFC West im späten Fenster im Einsatz. Gegen die Cincinnati Bengals setzte es beim 13:32 die dritte Niederlage in Folge.

Cardinals auch ohne Murray und Hopkins spitze - Carroll bricht PK zunächst ab

Die Arizona Cardinals haben die Spitze der NFC zurückerobert. Obwohl sie zum dritten Mal in Folge auf Quarterback Kyler Murray (Knöchel) und Wide Receiver DeAndre Hopkins (Oberschenkel) verzichten mussten, stellten die Seattle Seahawks beim 23:12 kein Problem dar. Die Cardinals verbesserten ihre Bilanz auf 9:2, übernahmen dank der Niederlage der Green Bay Packers in Minnesota wieder Platz 1 und können in ihrer Bye-Week nun etwas durchschnaufen. Murray-Vertreter Colt McCoy warf für 328 Yards und zwei Touchdowns.

Ich tue mich schwer, einen guten Job als Coach zu machen, wenn wir Woche für Woche den Hintern versohlt bekommen. Seahawks-Chefcoach Pete Carroll

Für die Seahawks (3:7) wird die Saison nach einer erneut schwachen Vorstellung in der Offensive immer mehr zum Desaster. Ein frustrierter Chefcoach Pete Carroll brach die Presserunde nach dem Spiel vorzeitig ab, kam später aber noch einmal für einige Fragen zurück. Carroll gab dabei zu, dass es ihm schwerfalle, mit den zahlreichen Niederlagen umzugehen. "Ich bin darauf nicht vorbereitet", gestand er. "Ich tue mich schwer, einen guten Job als Coach zu machen, wenn wir Woche für Woche den Hintern versohlt bekommen. Das ist für mich Neuland." Dass die Seahawks in der starken NFC West noch einen Play-off-Platz erobern können, erscheint nahezu ausgeschlossen.