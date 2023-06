Chiefs-Spiel in Frankfurt in wenigen Minuten ausverkauft

Das ging wieder schnell. Innerhalb weniger Minuten waren alle Tickets für das NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs in Frankfurt am 5. November vergriffen.

Dass bei den meisten American-Football-Fans in Deutschland erneut Frust herrschen würde, war vor dem offiziellen Verkaufsstart für das zweite NFL-Spiel auf deutschem Boden fast schon klar gewesen. Wie schon im vergangenen Jahr, als die Tampa Bay Buccaneers um den inzwischen zurückgetretenen Superstar Tom Brady in München auf die Seattle Seahawks trafen, übertraf die Zahl der Interessenten die der verfügbaren Tickets bei Weiten. Sie überstieg die Millionengrenze. Screenshots bei Twitter zeigten Wartelistenplätze im Bereich 1,5 Millionen.

Die NFL hatte nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr angekündigt, Mehrfachregistrierungen verhindern zu wollen. 2022 hatte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinfort erklärt, dass drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können.

"Alle Tickets im allgemeinen Kartenverkauf sind jetzt ausverkauft", teilte der Veranstalter am Dienstagmittag schon kurz nach dem Verkaufsstart mit. Nur 48.000 Fans können die Partie in der Frankfurter Arena live verfolgen. Im Internet werden Karten bereits zu horrenden Preisen zum Weiterverkauf angeboten. Regulär kostet ein Ticket je nach Kategorie zwischen 75 und 225 Euro.

Verkaufsstart für das zweite Frankfurt-Spiel am 11. Juli

Eine weitere kleine Chance auf NFL-Tickets erhalten die Fans in Deutschland am 11. Juli. Dann startet der Verkauf für das zweite Frankfurt-Spiel in diesem Jahr, in dem sich am 12. November die Indianapolis Colts und die New England Patriots gegenüberstehen. Auch dann werden viele Bewerber wieder leer ausgehen.

Eine weitere Chance, die NFL zumindest in Europa zu sehen: Drei der International Games finden 2023 wieder in London statt. Dabei sind zweimal die Jacksonville Jaguars im Einsatz. Am 1. Oktober trifft das Team von Quarterback Trevor Lawrence in Wembley auf die Atlanta Falcons, eine Woche später geht es im Tottenham Stadium gegen die Buffalo Bills. Ebenfalls im Stadion der Spurs stehen sich am 15. Oktober die Baltimore Ravens und die Tennessee Titans gegenüber.