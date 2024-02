Chiefs oder 49ers? Die große Super-Bowl-Vorschau - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Der Super Bowl in Las Vegas steht vor der Tür. Passend dazu gibt's die neue Folge "Icing the kicker" auf die Ohren. Wer macht das Rennen: Titelverteidiger Kansas City oder Herausforderer San Francisco? Welches Team hat Vorteile?

Da waren es nur noch zwei von anfangs 32 Teams: Nach einer über Monate spannenden Saison hatten sich vor zwei Wochen in den jeweiligen Conference-Endspielen die San Francisco 49ers (34:31 gegen Detroit) und die Kansas City Chiefs (17:10 in Baltimore) behauptet.

Nun steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr MEZ, LIVE! im Ticker bei kicker) der Super Bowl in seiner 58. Auflage (LVIII). Gespielt wird im hochmodernen Allegiant Stadium in Las Vegas, wo in erster Linie die Niners Revanche nehmen wollen. Denn vor vier Jahren (Anfang 2020) war dieses Super-Bowl-Szenario schon einmal zustandegekommen - mit dem besseren Ende für die Chiefs, die nach starkem vierten Quarter (21 Punkte) mit 31:20 gewannen.

Doch ist Kansas City, zugleich der Titelverteidiger nach dem 38:35 im vergangenen Jahr gegen die Philadelphia Eagles, am Ende des Tages schlagbar in diesem Finale? Oder wird die Play-off-Magie von Star-Quarterback Patrick Mahomes im Zusammenspiel mit Tight End Travis Kelce letztlich wieder zu viel sein? Diesen Fragen widmen sich dieses Mal Host Kucze, Deutschlands Football-Nationaltrainer Shuan Fatah, kicker-Experte Adrian Franke und kicker-Redakteur Grille.

Wer hat wo die Nase vorn?

Gezielt blickt die Gruppe dabei auf die einzelnen Mannschaftsteile. Wer stellt den besseren Quarterback? Wer verfügt über die hochwertigeren Receiver, den stärkeren Tight End, das bessere Laufspiel? Und was haben die beiden Defenses in die Waagschale zu werfen?

Zu guter Letzt dürfen auch die beiden Head Coaches nicht fehlen: Kansas Citys Andy Reid und San Franciscos Kyle Shanahan gehören seit Jahren zu den besten und erfolgreichsten Cheftrainern der NFL, auch wenn Shanahan der ganz große Wurf - trotz der Teilnahme von vier NFC-Finals in fünf Jahren - bislang verwehrt geblieben ist. Dahingehend hat Reid mit zwei Super-Bowl-Siegen den Vorteil.

HOLY Energy® ist deine leckere und gesündere Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks - ohne Zucker, ohne Taurin & ohne künstliche Aromen. Stattdessen bietet dir HOLY Energy® fruchtig-intensiven Geschmack gepaart mit langanhaltendem Energy Boost dank NewCaff® und vieler weiterer funktionaler Inhaltsstoffe. Und das bei unter 20 Kalorien pro Portion. Mit dem Gutscheincode KICKER5 sparst du dir 5€ auf deine erste Bestellung. Hier bestellen. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint unmittelbar nach dem in der Nacht von Sonntag (11. Februar) auf Montag ab 0.30 Uhr MEZ steigenden Super Bowl LVIII (58). Dann werden Host Kucze und die kicker-Redakteure Jan und Grille das Spektakel revue passieren lassen.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer. Auch im Anschluss an den Super Bowl, wenn es bei "Icing" auch in der Offseason weitergeht.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.