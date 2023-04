Chicago und Oklahoma City bleiben im Rennen um Play-offs

Die Chicago Bulls haben das Play-in-Duell bei den Toronto Raptors gewonnen und können damit weiterhin auf den Play-off-Einzug hoffen. In der Western Conference wahrten auch die Oklahoma City Thunder dank eines Auswärtserfolgs ihre Play-off-Chancen.

Der frühere Serienmeister Chicago Bulls kann nach einem beachtlichen Comeback weiter von den Play-offs träumen. Der sechsmalige Titelträger der 90er bezwang die Toronto Raptors im Play-in-Spiel mit 109:105 und kämpft nun am Freitag gegen die Miami Heat um das letzte Play-off-Ticket der Eastern Conference. Der Sieger spielt schließlich in der ersten Runde ab Sonntag gegen die Milwaukee Bucks.

Chicago holte einen zwischenzeitlichen Rückstand von 19 Punkten aus dem dritten Viertel auf. Zack La Vine war mit 39 Zählern der Matchwinner, 30 davon erzielte er nach der Pause. "Er war phänomenal", sagte Headcoach Billy Donovan: "Seine Leistung war außergewöhnlich. Er hat uns Leben eingehaucht, und er hat uns Hoffnung gegeben." Für die Raptors traf Pascal Siakam mit 32 Punkten am besten.

Gilgeous-Alexanders Matchplan geht für die Thunder auf

Im Westen wahrten die Oklahoma City Thunder ihre Chance auf den achten Play-off-Platz. Sie gewannen ihr Play-in-Spiel gegen die New Orleans Pelicans mit 123:118 und treffen am Freitag auf die Minnesota Timberwolves. Diese hatten am Montag gegen die von Dennis Schröder angeführten Los Angeles Lakers ihre erste Gelegenheit auf den Play-off-Einzug verpasst. Der Sieger zwischen Oklahoma und Minnesota trifft ab Sonntag auf die Denver Nuggets.

Im dritten Viertel drehte Oklahoma die Partie, dort erzielte Shai Gilgeous-Alexander 17 seiner 31 Punkte. In der Schlussphase besiegelten die Thunder an der Freiwurflinie den Sieg.

Offenbar verfolgte er mit seiner schwachen ersten Halbzeit, in der er in seiner persönlichen Bilanz die wenigsten Punkte der Saison erzielte, einen genauen Matchplan, wie er nach dem Spiel verriet. "Zu Beginn des Spiels habe ich nicht mit einem großen Offensivfeuerwerk gerechnet", sagte Gilgeous-Alexander. "Ich wollte die Weichen stellen, um sicherzustellen, dass meine Mitspieler bereit sind, selbstbewusst zu spielen und anzugreifen. Und ich wusste, wenn ich das tue, muss sich die Verteidigung auch um sie kümmern und mein Offensivspiel wird sich öffnen."

Das nutzte vor allem Josh Giddey der mit 31 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds glänzte.