Chicago kommt nicht zur Ruhe: Perry muss nach Vorfall gehen

Die Chicago Blackhawks kommen in Sachen Skandalen nicht zur Ruhe. So kündigte der Klub des Deutschen Lukas Reichel den Vertrag mit Corey Perry nach einem Vorfall auf einer Auswärtsreise.

Eigentlich sollte er als Mentor für den neuen Superstar Connor Bedard (18) oder auch weitere junge Blackhawks-Spieler wie eben Reichel dienen: Der bereits 38-jährige Perry war von den Blackhawks am 30. Juni dieses Sommers mit einem Einjahresvertrag mit dem stattlichen Salär von vier Millionen US-Dollar verpflichtet worden.

Davidson erklärt Perrys Entlassung

Eine Idee, die sich auf dem Eis zunächst sehr gut anließ: Perry bestritt 16 Partien und überzeugte wie gewohnt mit viel Einsatz, aber auch neun Scorerpunkten. In der vergangenen Woche jedoch strich Chicago den Rechtsaußen plötzlich aus dem Kader.

Nach Tagen ohne offizielle Begründung, in denen wild über mögliche Gründe spekuliert worden war, wandte sich General Manager Kyle Davidson am Dienstag an die Medien und erklärte, dass Chicago den Vertrag mit Perry nach einem Vorfall kündigen werde, bei den sowohl die teaminternen Werte der Blackhawks-Organisation, als auch die vertragsrechtlichen Pflichten eines NHL-Spielers durch entsprechenden Verhalten verletzt worden seien.

Fall Perry folgt auf Missbrauchsskandal

Nähere Informationen blieben aus. Laut einem Bericht von ESPN soll es indes zwischen Perry und einem angehörigen der Blackhawks-Organisation - wenngleich nicht aus dem Kreis der Mitspieler - auf einer Auswärtsreise in der vergangenen Woche einen Vorfall gegeben haben, bei dem es zu einem nicht akzeptablen Fehlverhalten des Spielers kam. Perry, der sich bislang nicht öffentlich äußerte, hat nun das Recht, die in die Wege geleitete Vertragsauflösung gegebenenfalls mit Hilfe der Spielergewerkschaf NHLPA anzufechten.

Auf der Pressekonferenz sprach Davidson von einer Teamentscheidung und "sehr harten zwei Tagen" für den Klub. Die Blackhawks hatten in der jüngeren Vergangenheit bereits mit einem Skandal um den sexuellen Missbrauch eines jungen Spielers vor knapp 15 Jahren zu kämpfen gehabt, nach dem die gesamte Sportliche Leitung um den damaligen General Manager Stan Bowman sowie Cheftrainer Joel Quenneville den Vereins verlassen mussten, weil der Vorfall damals unter den Teppich gekehrt worden war.

Beauvillier kommt als Ersatz für Hall und Perry

Nicht nur in Sachen Image, auch aus sportlicher Sicht schmerzt Perry Abgang, zumal die Blackhawks mit Taylor Hall einen erst im Sommer verpflichteten Führungsspieler mit einer schweren Knieverletzung verloren. Hall wird in der laufenden Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen.

Um den Verlust halbwegs aufzufangen, verpflichtete Davidson nun am Dienstag (Ortszeit) prompt Anthony Beauvillier von den Vancouver Canucks für ein Draftrecht der 5. Runde 2024. Der 26-Jährige war erst vor knapp einem Jahr als Teil des Tauschs um den ehemaligen Canucks-Kapitän Bo Horvat nach Westkanada gewechselt. Die stark in die Saison gestarteten Canucks gaben Beauvillier und seinen mit 4,15 Millionen Dollar dotierten Vertrag nun aber wieder ab, weil sie Spielraum unter dem Salary Cap ansammeln möchten, um sich in der Defensive verstärken zu können.