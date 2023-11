Field Goal zu kurz: Niederlage in Chicago für Panthers doppelt bitter

Die Carolina Panthers bleiben eines der schlechtesten Teams der NFL. Von der Niederlage bei den Chicago Bears, bei denen Equanimeous St. Brown sein Comeback gab, profitieren diese womöglich doppelt.

Fast wäre das Duell zweier sportlicher Sorgenkinder der NFL noch in die Verlängerung gegangen. Ein Field-Goald-Versuch von Panthers-Kicker Eddy Pineiro aus 59 Yards war jedoch anderthalb Minuten vor Schluss deutlich zu kurz.

So blieb es beim 16:13 für die Bears, die damit ihren dritten Saisonsieg einfuhren und nun bei 3-7 stehen. Die Panthers hingegen weisen gemeinsam mit den Arizona Cardinals (beide 1-9) die schlechteste Bilanz der NFL auf.

Young kann wieder nicht begeistern

Das wiederum könnte am Ende noch Chicago zugutekommen. Denn im Trade, der Carolina im diesjährigen Draft den First Overall Pick und damit Quarterback Bryce Young bescherte, wanderte der Erstrundenpick der Panthers für 2024 zu den Bears. Setzt sich der Trend bei den Panthers in dieser Saison fort, könnte es am Ende der Top Pick sein - und den Bears zum Beispiel das hochgehandelte Quarterback-Prospect Caleb Williams bescheren.

Young gelang zum Auftakt von Woche 10 erneut kein Befreiungsschlag. Der Rookie (21/38, 185 Yards) blieb ohne Interception, allerdings auch ohne Touchdownpass. Für den einzigen Panthers-Touchdown der Partie sorgte im ersten Viertel ein spektakulärer Punt-Return von Ihmir Smith-Marsette, Pineiro versenkte zudem zwei Field Goals.

Auch bei den Bears, bei den Rookie Tyon Bagent (20/33, 162 Yards) im vierten Spiel in Folge den verletzten Justin Fields vertrat, ging offensiv nicht übermäßig viel zusammen. Nach drei verwandelten Field Goals von Kicker Cairo Smith sorgte Running Back D’Onta Foreman mit einem Lauf über vier Yards für den letztlich entscheidenden Touchdown.

Equanimeous St. Brown, der wegen einer Oberschenkelverletzung vier Wochen pausiert hatte, verbuchte einen Catch für vier Yards Raumgewinn.