Chicago Bears verlängern mit Equanimeous St. Brown

Die Chicago Bears haben den Vertrag mit ihrem deutsch-amerikanischen NFL-Profi Equanimeous St. Brown (26) um ein Jahr verlängert.

Wie die Bears am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, hat St. Brown einen neuen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison unterschrieben. Der "Signing Bonus" bei Verlängerungen, die noch vor Ende der Regular Season vollzogen werden, wird in der NFL noch auf das Salary Cap für 2022 angerechnet.

Der Wide Receiver, der eine deutsche Mutter hat, war vor der neuen Saison von den Green Bay Packers nach vier Jahren entlassen worden und hatte daraufhin in Chicago angeheuert. Die Packers hatten St. Brown im Draft 2018 in der sechsten Runde gewählt.

In seinem ersten Jahr startete er für die Bears bislang in jedem seiner 15 Spiele. Dabei fing der 26-Jährige 20 Pässe für 320 Yards und einen Touchdown, der ihm beim 19:10-Erfolg gegen die San Francisco 49ers in Woche 1 gelang.

Zu glänzen wusste St. Brown in dieser Saison vor allem als Blocker. Daran, dass die Bears mit durchschnittlich 181,0 Rushing Yards pro Spiel die NFL anführen, hatte auch St. Brown seinen Anteil. In der Bilanz schlug sich das in dieser Saison allerdings nicht wieder - was auch an der schlechtesten Pass-Offensive der Liga lag: Mit 3:13-Siegen haben die Bears die zweitschlechteste Bilanz der NFL. Ein hoher Pick im Draft 2023 ist ihnen sicher.

Beim abschließenden Auftritt gegen die Minnesota Vikings muss Chicago ohne Quarterback Justin Fields auskommen, der wegen einer Hüftverletzung ausfällt. Als Back-Up steht Nathan Peterman bereit. Fields hätten in seiner zweiten NFL-Saison noch 64 Rushing Yards gefehlt, um den Saisonrekord eines Quarterbacks in dieser Kategorie zu brechen. Diesen hatte Lamar Jackson (Baltimore Ravens) 2019 mit 1206 Yards aufgestellt.

Bruder Amon-Ra St. Brown spielt eine überragende Saison für die Detroit Lions und hat vor dem letzten Spieltag der Regular Season noch Chancen auf die Play-offs.