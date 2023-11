Chiarodia: Freiburg-Erfahrung als Teil des Lernprozesses

Fabio Chiarodia gilt als eines der größten Talente bei Borussia Mönchengladbach. Über dem verschuldeten Elfmeter von Freiburg steht die positive Entwicklung des Youngsters.

Fabio Chiarodia ist zwar noch relativ frisch im Bundesliga-Business, aber auch schon erfahren genug, um zu wissen, dass Höhen und Tiefen manchmal ganz nah beieinander liegen können.

Wie nah, das musste das 18 Jahre alte Verteidigertalent im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag wieder erfahren. In der 86. Spielminute schien für Chiarodia die Rolle eines Matchwinners bestimmt, als er zweimal per Kopf gegen Michael Gregoritsch kurz vor der Torlinie klären und die Borussen mit seinen Rettungstaten vor dem Ausgleich zum 3:3 bewahren konnte.

Dann aber, quasi in letzter Sekunde, der Schockmoment, als er den Elfmeter verschuldete, den Vincenzo Grifo zum Last-second-3:3 verwandelte. Chiarodia war bei dem Versuch, den Ball aus dem Strafraum zu schlagen, gegen Noah Weißhaupt den Bruchteil einer Sekunde zu spät gekommen und hatte den Freiburger getroffen. Für Chiarodia eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Null Vorwurf an ihn, es hätte auch jedem anderen passieren können. Julian Weigl

"Ich habe ihm gesagt, dass es kein Problem ist. Es ist nicht einfach als Verteidiger reinzukommen, auch in diese Stimmung, aber er hat es gut gemacht, war direkt in den Zweikämpfen. Null Vorwurf an ihn, es hätte auch jedem anderen passieren können. Ich glaube, er will nur den Ball wegschießen und sieht den Spieler auch gar nicht kommen", nahm Kapitän Julian Weigl den Linksfuß in Schutz.

Viel Zuspruch gab es anschließend auch von Sportdirektor Nils Schmadtke: "Dass die letzte Aktion so ausgeht, ist schade für Fabio. Vorher hat er zweimal, dreimal richtig gut gerettet."

Die Freiburg-Erfahrung wird im Borussia-Park als Teil des Lernprozesses abgehakt. Denn über dem verschuldeten Strafstoß steht die positive Entwicklung des Abwehrspielers, der im Sommer für eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro aus Bremen geholt wurde. In Gladbach ist man der Überzeugung, dass vor Chiarodia eine große Zukunft liegt.

Seoane lobt: "Alle Qualitäten, um eine wichtige Rolle zu spielen"

Und die ersten Schritte im Trikot der Fohlenelf sind inzwischen gemacht: In den vergangenen drei Pflichtspielen - zweimal gegen den 1. FC Heidenheim in Liga und DFB-Pokal (2:1, 3:1) sowie am Samstag in Freiburg - kam Chiarodia als Einwechselspieler zum Einsatz. Vor allem die Tatsache, dass auch in engen Spielen auf ihn gebaut wird, zeugt von dem Vertrauen, das Cheftrainer Gerardo Seoane in den Youngster setzt.

Der VfL-Coach lobte schon in der vergangenen Woche: "Wir sind mit Fabios Entwicklung sehr zufrieden. Er hat in unseren Augen schon viele Fortschritte gemacht. Wir sind überzeugt, dass er alle Qualitäten wie Schnelligkeit, Körpergröße und Spielaufbau mitbringt, um bei uns in der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen."