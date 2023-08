Chiara Matthes: 50 Männer, eine Torschützin

Seit vergangener Saison dürfen Damen und Herren in Ligaspielen gemeinsam auf dem Platz stehen. Chiara Matthes (20) nahm diese Neuregelung in Anspruch und schoss gleich das erste offzielle Frauentor im deutschen Männerfußball.

Auf dem beschaulichen Sportgelände des unterfränkischen Dörfchens Sulzfeld wurde am 6. August 2022 ein Stück deutscher Fußballgeschichte geschrieben: Dort schoss Chiara Matthes am 2. Spieltag der vergangenen Saison als erste Frau überhaupt ein Tor in einem Herren-Ligaspiel in Deutschland. Für ihren VfB Burglauer erzielte die 20-Jährige nach flacher Hereingabe per platziertem Schuss ins kurze Eck das zwischenzeitliche 2:0 im Auswärtsspiel beim ASV Sulzfeld.

Seit 2022 dürfen in Bayern die Damen bei den Herren mitmischen - und Matthes ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein geschlechterübergreifendes Zusammenspiel im Amateurfußball funktionieren kann. Es kamen im Verlauf der Saison noch 15 Spiele und zwei weitere Tore dazu. Die Fußballerin ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Mannschaft des VfB Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II.

"Ich mochte es schon früher immer, mit Jungs zu kicken, und habe auch bis zur U 13 mitgespielt - dann musste ich in ein Mädchenteam wechseln", erinnert sich Matthes. Als dann die neue Regelung umgesetzt wurde, zögerte die Unterfränkin nicht lange und wechselte in das Männerteam ihres Heimatvereins, wo sie nun auch mit ihrem Freund zusammenspielt.

"Ich hatte zu Beginn schon viel Respekt vor der ganzen Sache, wurde aber von meinen Mitspielern super aufgenommen und viel ins Spielgeschehen einbezogen", erzählt Matthes. Gleich in ihrem ersten Einsatz erzielte sie ihren historischen Treffer. Es folgten Gratulationen aus der ganzen Region, die Lokalpresse berichtete, überregional wurde sogar der Stern auf sie aufmerksam und machte eine Geschichte. Mittlerweile ist es völlig normal, dass Matthes bei den Männern kickt. So war es auch selbstverständlich, dass sie mit der Mannschaft nach Mallorca in den Urlaub fliegt.

Beim Training duscht sie in der Gästekabine, bei Spielen in der Schiedsrichterkabine. "Da muss ich mich dann mit dem Schiedsrichter absprechen, das klappt immer gut", schildert Matthes. Auf dem Spielfeld gibt es hingegen keine Sonderbehandlung. "Zu Beginn waren die Gegner vorsichtiger, das hat sich aber schnell normalisiert", sagt die Auszubildende zur Pflegefachkraft, die neben Job und Fußball auch im heimatlichen Dartverein aktiv ist.

Derzeit kuriert sie noch einen Zehenbruch aus, will nun in der Saison 2023/24 aber wieder voll angreifen, noch mehr Spiele absolvieren und natürlich auch noch das ein oder andere Tor erzielen. Matthes zieht eine durchweg positive Bilanz von ihrem ersten Jahr im Männerfußball. Bei der Frage nach negativen Erfahrungen muss sie lange überlegen: "Einmal habe ich in einem Spiel jemanden ausgespielt, da motzte ihn sein Mitspieler an: „Du lässt dich von einer Frau ausspielen, wie peinlich!" Über solchen Erlebnissen steht Matthes: "Peinlich war da eher die Aussage des gegnerischen Spielers." Die Frauen-Neuregelung wurde in Bayern so gut angenommen, dass Damen und Herren mittlerweile in acht weiteren Bundesländern zusammenspielen dürfen. Tendenz steigend.