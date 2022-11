Chessa nach Topspiel-Remis: "Wir haben noch nichts erreicht"

Der SSV Ulm beendet die Hinrunde als Herbstmeister. Doch Verfolger TSV Steinbach Haiger hält allerdings den Anschluss.

Mit einem neuen Zuschauerrekord und einem 2:2-Unentschieden endete das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest. Spannung, Tore und eine sehenswerte Partie boten der SSV Ulm 1846 und der TSV Steinbach Haiger dabei den 4754 Zuschauern im Ulmer Donaustadion. "Es war ein sehr intensives und ein sehr emotionales Spiel", sagte TSV-Trainer Pascal Bieler im Anschluss. "Hüben wie drüben waren die Chancen auf den Sieg da. Nichtsdestotrotz ist das Unentschieden okay." Etwas anders sah das sein Gegenüber Thomas Wörle, der zwar auch befand, dass der SSV "mit dem Punkt gut leben" könne, das Chancenverhältnis aber nicht so ausgeglichen beurteilte: "Für uns fühlt es sich so an, als hätten wir den Sieg absolut verdient gehabt."

Herbstmeister Ulm war stark in die Partie gestartet, trat spielbestimmend und dominant auf. Die Offensivak- tionen lagen bei den Ulmern. Vor allem der Ex-Steinbacher Dennis Chessa setzte mehrere Akzente. Er war es dann auch, der einen satten Patzer von Keeper Kevin Ibrahim im Aufbauspiel zur 1:0-Führung nutzte. Die war zu diesem Zeitpunkt verdient, währte aber nicht lange, da Paul Stock mit der ersten TSV-Chance nach einem Eckball noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. "Wir haben eine bärenstarke erste Hälfte gespielt und dürfen auf keinen Fall mit einem 1:1 in die Halbzeit gehen", sagte SSV-Trainer Wörle.

Nach der Pause spielten die Steinbacher erneut ihre Standard-Gefährlichkeit aus und gingen wiederum nach einem Eckball durch Sören Eismann in Führung. Doch auch die Reaktion des Spitzenreiters folgte prompt: Lucas Röser - mit acht Treffern bester Ulmer Torjäger - glich zum 2:2-Endstand aus. Für Aufregung sorgte eine strittige Gelb-Rote Karte für den eingewechselten Ulmer Moritz Hannemann, der nach nicht einmal zehn Spielminuten den Platz wieder verlassen musste.

Tabellenführer Ulm hält Verfolger Steinbach durch die Punkteteilung zum Abschluss der Hinrunde auf Distanz, verpasste es aber, den Abstand zu vergrößern. Nach wie vor trennen beide Mannschaften fünf Zähler. "Dass wir uns so weit nach oben gerobbt haben, freut uns sehr", sagte TSV-Trainer Bieler, der aus seinen neun Spielen als Steinbacher Cheftrainer 20 Punkte holen konnte: "Aber ich glaube, dass wir noch eine sehr spannende Rückrunde vor uns haben."

In die können beide Vereine mit viel Selbstbewusstsein starten. "Es ist ein sehr gutes Polster. Ich finde, dass wir in der Hinrunde guten Fußball gespielt haben", sagte Ulms Torschütze Chessa, der die erste Saisonhälfte des Aufstiegskandidaten als "sehr positiv" bezeichnet und verspricht: "Wir haben noch nichts erreicht und werden jedes Spiel genauso wie dieses mit 100 Prozent angehen."

Einen kleinen Rückschlag aber mussten die Ulmer schon vor dem Topspiel hinnehmen. David Grözinger musste sich nach Kniebeschwerden einer Operation unterziehen. Der Linksverteidiger wird dem Tabellenführer in jedem Fall bis Januar fehlen.