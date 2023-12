Cherundolo verlängert in L. A.

Steven Cherundolo bleibt Trainer von Los Angeles FC. Der ehemalige Bundesligaspieler hatte mit LAFC in seiner ersten Saison direkt die Meisterschaft gewonnen und stand in der vergangenen Spielzeit sowohl in den Finals der CONCACAF Champions League und des MLS Cup. Beide Partien gingen allerdings verloren. In Kalifornien setzt man also weiter auf den 44-Jährigen. Details zur Vertragsdauer wurden nicht veröffentlicht.