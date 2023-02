Cheron geht in Aschaffenburg als flexibles Vorbild voran

Seit über elf Jahren ist Daniel Cheron in Aschaffenburg, seit Kurzem geht er als Kapitän voran. Auf welcher Position er spielt, ist dabei egal.

Rückwärtiger Absprung, Bogenspannung, Landung auf den einwärtsgedrehten Händen, zweite Flugphase, Landung auf den Füßen: Das ist das Markenzeichen von Daniel Cheron. Was kompliziert klingt, schafft der Aschaffenburger in der Regel in ein paar Sekunden - und das, obwohl er gar keine Verbindung zum Turnen hat: "Das ist aus einer Laune heraus entstanden", sagt der 36-Jährige, der sein Ritual beim Torjubel in dieser Saison aber auch erst einmal vollziehen durfte. Beim 2:2 gegen Buchbach traf er das einzige Mal in dieser Saison.

Am Schönbusch bestreitet er nun schon seine zwölfte, seit eineinhalb Jahren ist er Kapitän - und noch immer unverzichtbar. Das weiß auch Jochen Seitz, der vor allem die Vielseitigkeit seines verlängerten Arms hervorhebt: "Wenn irgendwo eine Lücke ist, kann ich ihn fast auf jede Position stellen." Ob Außenbahn oder zentrales Mittelfeld, ob links oder rechts, Cheron passt sich nahtlos an. Dabei war er in seinen ersten Jahren vor allem offensiv unterwegs. "Flexibel war ich immer, und als einmal ein Ersatz für einen defensiven Mittelfeldspieler gesucht wurde, habe ich mich weiter nach hinten orientiert", erklärt Cheron seine Entwicklung. Bei der Viktoria wird er vornehmlich als Außen eingesetzt, fühlt sich jedoch in der Zentrale am wohlsten - egal wo: "Ob als Sechser, Achter oder Zehner, alles geht."

2011 kam Cheron („Schon als Kind war die Viktoria ein großer Verein“) von den Sportfreunden Seligenstadt zum damaligen Hessen-Oberligisten Aschaffenburg und erfüllte sich so einen lang gehegten Wunsch. Dabei waren die Zeiten seit Beginn recht turbulent: Abstiege, Aufstiege, Meisterschaften, dazu acht Trainer in über elf Jahren. Doch entscheidend war für Cheron der Zusammenhalt: "Wir hatten ein megageiles Team, viele Aschaffenburger Jungs, ein eingeschworener Haufen. Da habe ich mich wohlgefühlt."

Er kann 90 Minuten Gas geben und liefert konstant gute Leistungen. Trainer Jochen Seitz über seinen Kapitän

Zusammen mit Rekordspieler Simon Schmidt, der seine Karriere allerdings schon beendet hat, übernahm er bald eine Führungsrolle. "In meinen jüngeren Jahren war ich der lautere, emotionalere Typ, bin nun aber ruhiger", beschreibt Cheron selbst seinen Charakter. Er führt inzwischen mehr mit einer deutlichen Ansprache in ausgewählten Momenten. Und er will als Vorbild vorangehen: "Ehrgeiz, Laufbereitschaft, Kampfgeist - das zeichnet einen Kapitän aus." Jene genannten Attribute sind die, die Cherons bisherige Karriere prägen. "Er kann 90 Minuten Gas geben und liefert konstant gute Leistungen", lobt ihn Seitz, der nicht nur sportlich viel ihm hält. "Er ist ein guter Typ, eine absolut wertvolle Figur."

Fast 350 Pflichtspiele hat der gebürtige Offenbacher inzwischen für die Viktoria bestritten. Und obwohl er keinem Zweikampf aus dem Weg geht, hat Cheron in all den Jahren nur eine Gelb-Rote und zwei Rote Karten kassiert. Da macht sich die Erfahrung bemerkbar, aber auch viel Disziplin. Die legt Cheron genauso außerhalb des Platzes an den Tag. Beruflich ist er in führender Position in einem Dentallabor beschäftigt, zudem als dreifacher Familienvater privat gefordert. Da beginnt der Alltag meist um 6.30 Uhr und endet nach Training und Heimfahrt erst nach 20 Uhr. "Das ist ein sehr hoher Aufwand", räumte er ein.

Auf dem Weg zum Rekordspieler Geboren ist Daniel Cheron am 23. Dezember 1986 in Offenbach (Hessen).

Cherons Nachname kommt aus dem Französischen - ebenso wie einige seiner Vorfahren. Deshalb besitzt der 36-Jährige neben der deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft.

Fast 350 Pflichtspiele hat Cheron mittlerweile für Aschaffenburg bestritten. Damit rangiert er auf Platz 2 bei der Viktoria und könnte im Falle einer Vertragsverlängerung über die aktuelle Saison hinaus sogar Rekordspieler werden.

Wie lange er diese Mehrfachbelastung noch auf sich nimmt, ist offen. Im Sommer endet Cherons Vertrag. Kommt dann der Abschied vom aktiven Fußball? "Es kann gut sein, dass ich noch ein Jahr dranhänge." Warum er da so optimistisch ist? "Von meiner Freundin habe ich mehr oder weniger das Go für ein weiteres Jahr."

Und nach der aktiven Zeit? "Wenn man über 30 ist und Regionalliga spielt, bekommt man jährlich Angebote, in unteren Klassen als Trainer oder Spielertrainer zu arbeiten." Bisher sei das für ihn kein Thema gewesen, aber ausschließen will er es nicht. Denn auch der Sohn hat nun mit dem Fußball begonnen, da will der Vater ihn natürlich bei den ersten Schritten unterstützen. Oder auch bei den ersten Turnübungen für den Torjubel.