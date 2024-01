Cherif darf in Flensburg weiter begeistern

Der SC Weiche Flensburg 08 hat Mohamed Cherif unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler befindet sich bereits seit Dezember im Training beim Nord-Regionalligisten und hat dort beinahe schon für Jubelstürme gesorgt. Zumindest sagt Finanz-Geschäftsführer Harald Uhr: "Er ist immer in Bewegung, immer anspielbar. Ich bin begeistert." Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen ist auch voll des Lobes: "Mohamed ist bissig, zweikampfstark, setzt immer nach und hat eine gute Spielübersicht. Er kann eine Note in unser Spiel bringen, die bislang nicht so ausgeprägt war." Cherif, der in Schleswig.-Holstein aufgewachsen ist und nach Stationen beim Hamburg-Eimsbütteler BC, SC Victoria Hamburg und Niendorfer TSV sein Glück im europäischen Ausland versuchte, ist für die Sechs oder die Acht eingeplant.