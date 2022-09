Chemnitzer FC verliert auch in Cottbus - Erste Pleite: BAK unterliegt bei Chemie Leipzig

Der 6. Spieltag in der Regionalliga Nordost läuft. Mit der VSG Altglienicke ließ am Freitagabend einer der Titelaspiranten gegen Meuselwitz nichts anbrennen. Am Samstag musste der Berliner AK bei Chemie Leipzig die erste Niederlage der Saison einstecken. Zudem schlug Energie Cottbus den Chemnitzer FC verdient.

Der Berliner AK 07 musste in dieser Saison zum ersten Mal Punkte abgeben. Bei der BSG Chemie Leipzig taten sich die Hauptstädter extrem schwer, strahlten im ersten Durchgang kaum Torgefahr aus. Anders die Gastgeber, die sich nach 15 Minuten für ihren engagierten Auftritt nach einer Ecke, die Horschig aus kurzer Entfernung in die Maschen drückte, belohnten. Der Leipziger Vorsprung hätte zur Pause höher ausfallen können. Die Chemiker ließen allerdings einiges liegen. Eshele gelang nach der Pause dann doch das 2:0, indem er eine flache Surrek-Hereingabe durch die Hosenträger von Zwick beförderte (48.). Auch anschließend brachte der BAK keinen Fuß in die Tür. Die BSG Chemie hatte alles im Griff, ließ aber Treffer drei auf der Strecke. Das hätte sich in der Schlussviertelstunde beinahe gerächt. Denn statt dem BAK endgültig den Zahn zu ziehen, kam dieser überraschend durch Seaton zurück, der einen missglückten Schuss am zweiten Pfosten ins Tor drückte (75.). Plötzlich waren die Berliner im Spiel und die Platzherren taumelten. Doch Leipzig überstand die Schlussviertelstunde unbeschadet und feierte letztlich einen verdienten Erfolg.

Im zweiten Samstagsspiel verschlief der Chemnitzer FC die ersten 30 Minuten bei Energie Cottbus völlig, was die Heimelf zu zwei Treffern nutzte. Bereits in Minute drei schlug Kujovic zu, der ein Rückspiel von Wähling überlegt einschob. In der 18. Minute erhöhte Hasse mit einem abgefälschten Schuss, bei dem Jakubov unglücklich aussah. Die erste gute Chance der Gäste hatte Brügmann, der allerdings unter Bedrängnis knapp verzog (36.). Nach der Pause hatte Cottbus mehrmals den dritten Treffer auf den Fuß, beließ es allerdings erst einmal bei zwei Toren, wodurch der CFC aus dem Nichts durch Walther zum Anschluss kam (78.). Zehn Minuten später tauchte Mensah plötzlich alleine vor Bethke auf, versuchte es mit einem Chip - kein Tor. Quasi im Gegenzug tunnelte Geisler Jakubov und machte damit den Deckel drauf.

Altglienicke problemlos - Keine Tore zwischen BFC und Hertha II

Die VSG Altglienicke hat am Freitagabend mit einem deutlichen 5:2-Heimsieg über Kellerkind ZFC Meuselwitz im Kampf um die Tabellenspitze vorgelegt. Mit Unterstützung eines Gäste-Akteurs gelang der favorisierten Heimelf die frühe Führung. Rehder köpfte eine Rückgabe unglücklich über seinen Keeper Plath zum 1:0 für Altglienicke in die Maschen (7.). Auch nach der Führung hielt die kompromisslos auftretende VSG den Druck hoch, ein Uzan-Doppelpack sorgte noch in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse: Erst netzte er abgezockt zum 2:0 (17.), dann veredelte er einen Doppelpass zum 3:0 (27.). Meuselwitz kam zwar durch einen von Müller verwandelten Strafstoß auf 1:3 ran (35.), aber Büch stellte noch vor der Pause aus der Distanz den alten Abstand wieder her - 4:1 (41.). Nach Wiederanpfiff erhöhte Cigerci trocken auf 5:1, ehe Martynets die Gäste immerhin wieder auf 2:5 heranbrachte (58.). Aber auch wenn sich die Gäste nicht aufgaben und sich offensiv durchaus in Szene zu setzen versuchten, die Heimelf war an diesem Tag einfach eine Nummer zu groß und hätte das Ergebnis deutlicher gestalten können. Am Ende aber nahm die VSG das Tempo raus, so blieb es beim 5:2.

Keinen Sieger gab es in den beiden weiteren Freitagsspielen: Im Derby trennten sich etwa der BFC Dynamo und Hertha BSC II mit 0:0 - es war ein unterhaltsames, ausgeglichenes Berliner Duell, auch wenn die 1617 Zuschauer dabei keine Tore zu sehen bekamen. Derweil gingen der FSV Luckenwalde und der SV Lichtenberg 47 mit einem 1:1 auseinander. Das 1:0 für die Heimelf erzielte Kroh nach rund einer Stunde per direktem Freistoß (62.), doch die Gäste hatten durch Gakpeto noch eine späte Antwort zum 1:1-Endstand parat (85.).

BAK gastiert bei Chemie Leipzig

Der Tabellenführer gibt sich samstags die Ehre. Bei der zuletzt in die Erfolgsspur zurückgekehrten BSG Chemie Leipzig wartet aber ein durchaus dickes Brett, das es für den Berliner AK zu bohren gilt. Nichtsdestotrotz wollen die Hauptstädter ihre Siegesserie ausbauen. Wie genau, möchte Benjamin Duda noch nicht verraten: "Wir sind gewarnt, wissen, was uns erwartet und werden bestens vorbereitet sein", verspricht der Trainer. Gegen Energie Cottbus zeigte sein Team vergangene Woche ein anderes Gesicht als in den Spielen zuvor. Etwas weniger ansehnlich, aber dennoch wieder erfolgreich. Statt mit viel Ballbesitz, Spielkontrolle und gekonnten Kombinationen überzeugte die Elf von Duda mit immenser Kampfkraft, hoher Laufbereitschaft und intensiver Zweikampfführung. "Die Mannschaft war bereit zu leiden. Dagegen haben wir im Spielerischen sicher noch Steigerungspotenzial." Um in Leipzig zu bestehen, wird sicherlich eine Brise aller Eigenschaften nötig sein.

Das zweite Samstagsspiel ist ein von den Namen klanghaftes. Der FC Energie Cottbus hat den Chemnitzer FC zu Gast. Beiden Teams fehlt es derzeit noch an der Konstanz, um ganz oben anzugreifen. Das soll sich in den kommenden Wochen freilich ändern. Den Grundstein wollen beide am Wochenende legen.

Derby vor 12.000 Zuschauern

Sonntags lockt dann das Derby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena zahlreiche Fans ins ausverkaufte Steigerwaldstadion. "Es ist ein Spiel, das die Leute elektrisiert. Entsprechend groß ist die Vorfreude", sagt Jenas Coach Andreas Patz, der Respekt vor dem Gegner hat. "In jedem Falle ist Rot-Weiß kein normaler Aufsteiger. Und das haben sie auch mit einem starken Saisonstart und einem überzeugenden 3:0 in Chemnitz eindrucksvoll unterstrichen. Aber unabhängig davon spielt bei einem Derby der Blick auf die Tabelle ohnehin keine Rolle." Auch seinem Gegenüber Fabian Gerber ist die Vorfreude anzumerken, der 42-Jährige will jedoch "einen kühlen Kopf bewahren". Bei der Vorbereitung auf das Derby setzt der Ex-Profi auf Altbewährtes. "Da müssen wir nichts übers Knie brechen. Es wäre der falsche Weg, unseren Rhythmus zu verlassen. Da würde ich die Spieler womöglich nur verunsichern." Ähnlich sieht es Patz, der nach dem geglückten Start keinen Grund zu Änderungen hat. "Wir bereiten uns auf dieses Spiel vor wie auf jedes andere auch." Patz erwartet ein enges Match. "Ich bin mir sicher, dass uns ein Spiel auf Augenhöhe zweier Teams erwartet, die unbedingt gewinnen wollen." Gerber wünscht sich ein Erfolgserlebnis, das es noch genauer zu definieren gilt: "Ob das dann ein Sieg oder Remis ist, hängt auch vom Spielverlauf ab. Klar, wir wollen gewinnen. Aber dafür müssen wir ans Limit gehen."

GFC-Neuzugang Benyamina trifft auf Ex-Verein

Bereits vor dem ersten Punktspieleinsatz am Sonntag gegen Viktoria Berlin stand Soufian Benyamina für den Greifswalder FC auf dem Platz. Im Vorbereitungsspiel gegen die Bundeswehr-Nationalmannschaft (0:2) absolvierte der erst am vergangenen Montag verpflichtete Neuzugang sein erstes Match für den Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern und kam dabei eine gute Stunde zum Einsatz. "Es war für mich Gold wert, dass ich gleich noch ein Testspiel absolvieren konnte, da ich im Mai mein letztes Spiel hatte", sagt der 32-Jährige. "So konnte ich gleich wieder in die Abläufe und Bewegungen reinkommen." Gegen seinen Ex-Klub Viktoria Berlin könnte der Offensivspieler nun sein Pflichtspieldebüt für die Greifswalder geben. "Die Wahrscheinlichkeit, in dem Spiel von Anfang an aufzulaufen, käme ein bisschen überraschend. Je nach Spielverlauf bin ich aber sicherlich eine Option", sagt Benyamina.

Abgerundet wird der 6. Spieltag mit den beiden Begegnungen Germania Halberstadt gegen Lok-Leipzig und TeBe gegen SV Babelsberg.